Knabenchor lädt zur Schnupperprobe ein

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Knabenchor der Singakademie sucht wie jedes Jahr zum Schuljahresbeginn neue Sänger. Jungs, die gern singen und sich einfach mal ein Bild machen möchte davon, wie das bei einer Chorprobe so läuft, sind am Sonnabend, dem 7. September, in die Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach" eingeladen. Dort können sie von 10 Uhr bis um 11 Uhr sozusagen reinschnuppern in eine Probe. Sie können zuhören, sich alles ansehen und – wenn sie möchten – gern auch mitmachen. Das alles ist ganz unverbindlich. Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Chor stehen bereit.

Einladung für den 7. September

Vor allem für seine Nachwuchsgruppe sucht der Knabenchor Verstärkung. Dort lernen die Fünf- bis Achtjährigen ihre ersten Lieder, werden mit den Noten vertraut gemacht und haben ihre ersten kurzen Auftritte. Aber auch bei "den Großen" im eigentlichen Chor sind neue Sänger bis 13 Jahre jederzeit willkommen.

Eingeladen sind am 7. September natürlich auch die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte. Und wer an diesem Tag keine Zeit hat, aber vielleicht trotzdem gern im Knabenchor mitsingen möchte, der kann sich an jedem Freitag zur Probe um 16 Uhr in der Konzerthalle vorstellen.