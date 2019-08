Lob und Geld für Grünheider Läufer

Elke Lang

Grünheide (MOZ) Jubel in Grünheide: Am Montag nahm Sabine Wilde-Balzer, die Rektorin der Gerhart-Hauptmann-Grundschule, einen Scheck des Leichtathletik-Verbandes Brandenburg (LVB) über 500 Euro entgegen. Das Geld geht an den Schulförderverein.

Die Schule sei mit 382 Teilnehmern und 987 erreichten Punkten im Laufabzeichenwettbewerb "Run for School" Gewinner in ganz Brandenburg, sagte Sabine Wilde-Balzer. Sie erinnerte an das sportbetonte Profil ihrer Schule. An der Teilnahme aller Schüler würden Durchhaltevermögen und Teamgeist sichtbar.

Den vom Ministerium für Jugend, Bildung und Sport sowie der AOK Nordost unterstützten Wettbewerb gebe es erst das vierte Jahr, um neben "Jugend für Olympia" einen extra Wettbewerb nur für Laufsport durchzuführen, erklärte Carolin Ulbrich vom LVB. "Wir wollen den Laufsport in die Schulen bringen und damit populärer machen." Sie lobte das "überdurchschnittliche Ergebnis" der Grünheider, denn immerhin musste in der ersten Wertungsgruppe, an der 284 Schüler teilgenommen haben, eine ganze Stunde ohne Pause gelaufen werden.