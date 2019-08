Schöneicher sammeln Fahrrad-Kilometer

Schöneicher Stadtradler: Claudia und Johannes Zapotoczny, Hans-Joachim Schlaak, Anna Kruse, Johannes Kirchner, Knut Neubert und Stefan Brandes (von links) treten mit für das grüne Team an. © Foto: Annette Herold/MOZ

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Die Umleitung über Rüdersdorf war Hans-Joachim Schlaak dann doch zu weit. Zum Sport nach Woltersdorf wollte der Schöneicher trotzdem. Anstelle des Kleinbusses, den der 72-Jährige wegen seines auf den Rollstuhl angewiesenen Sohnes braucht, nahm er das Rad.

Und siehe da: Der Weg ins Fitnessstudio dauere kaum länger als mit dem Auto, erzählt Hans-Joachim Schlaak, für die Umwelt sei die Radtour besser und die Erwärmung vor dem Sport spart er sich jetzt auch noch: "Ich kann gleich an die Kraftgeräte."

Seine Radel-Kilometer dokumentiert Hans-Joachim Schlaak wie andere Schöneicher auch auf der Seite www.stadtradeln.de. Königs Wusterhausen macht mit, Wriezen auch, und Schöneiche ist dieses Jahr zum zweiten Mal bei der noch bis Freitag laufenden bundesweiten Aktion dabei. Es geht darum, im Alltag das Auto durch das Fahrrad zu ersetzen, Kohlendioxid zu sparen, aber auch, zu verdeutlichen, wie viel ohnehin schon geradelt wird.

Claudia und Johannes Zapotoczny sind auch dabei. Sie mit dem E-Bike, das sich gut für ihre tägliche Strecke nach Rüdersdorf eignet, wie Claudia Zapotoczny erzählt; ihr Mann nimmt das Rennrad. Auf seinem Arbeitsweg nach Kreuzberg und zurück kommen da schon einmal 60 Kilometer zusammen, und wenn ihm so ist, dreht er auf dem Heimweg gleich noch eine Extrarunde um den Müggelsee. Der begeisterte Radfahrer hat bis Montagabend zur 18 562 Fahrradkilometer umfassenden Schöneicher Statistik allein mehr als 700 Kilometer beigetragen. Mit verbucht sei eine Tour an die Müritz zu einem Fahrrad-Event, das in die seit 10. August laufende Stadtradel-Zeit fiel, erzählt der Schöneicher.

Zapotocznys und Hans-Joachim Schlaak sammeln im Grünen Team Stadtradel-Kilometer, insgesamt beteiligen sich 19 Mannschaften aus der Waldgartenkulturgemeinde. Den 25 besten Teilnehmern, also denen, die die längste Strecke schaffen, winkt ein vom Schöneicher Radhaus spendierter Schlauchschal, in Grün gehalten und mit Schöneiche-Motiven bedruckt.

Bürgermeister macht mit

Bürgermeister Ralf Steinbrück radelt auch mit, wenn auch nicht an der Spitze, wie er einräumt. Er fährt mit dem Rad zur Arbeit und nehme es auch innerorts, aber Strecken über zwei Kilometer für einen Weg kämen da selten zusammen. Mitmachen aber sei selbstverständlich, findet der Bürgermeister, auch wenn er sich von den Ideengebern etwas mehr Engagement wünschte. "Da kommt so ein Vorschlag aus einer Gruppe von Leuten und dann heißt es: ,Gemeinde mach mal’", sagt Steinbrück. Beeindruckt von der Teilnehmerzahl und mancher Leistung ist er dennoch.

Die Aktion Stadtradeln ist eine Kampagne des Klimabündnisses, dem Schöneiche auch angehört. Dem Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas gehören nach Worten von Initiativen-Sprecher André Muno mehr als 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas an. Jede Mitgliedskommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren.