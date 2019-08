Wie groß ist die Begeisterung?

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntag spielen auf dem Fußballplatz vom FC Union Frankfurt am Baumschulenweg zwölf F-Junioren-Mannschaften der Region um den CommuniGate-Cup. Über das Erfolgsrezept des mittlerweile achten Turniers sprach Kerstin Bechly mit Unions Nachwuchsleiter.

Herr Hahnert, wie leicht – oder schwer – fällt es, Mannschaften für den CommuniGate-Cup zu begeistrn?

Das Turnier ist mittlerweile ein Selbstläufer. Die Anmeldung läuft über CommuniGate. Nur wenn nicht genügend Mannschaften melden oder mal eine kurzfristig absagt, sprechen wir Vereine an. Das kam in den vergangenen Jahren kaum vor.

Die Vorbereitung ist mit einiger Arbeit verbunden. Warum engagiert sich Ihr Verein immer wieder?

An dem Tag ist eine Menge los. Es schauen viele Eltern, Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkel zu. Für so ein regelmäßiges Turnier sind wir gern Aushängeschild und finden in eigenen Schiedsrichtern Trainern und Eltern viele Helfer. Die Zusammenarbeit mit dem Passauer Kommunikationsdienstleister, der den Cup initiiert hat, ist gut.

Wie groß ist die Spannung bei Unions F-Junioren?

Für sie ist es in jedem Jahr ein sensationelles Erlebnis. Sie sind gerade erst von den Bambinis aufgestiegen und erleben nach dem Saisonauftakt ihr erstes Turnier gleich vor bis zu 400 Zuschauern.

Aber die Enttäuschung bei einer Niederlage ist sicherlich groß?

Nein, die ist meist nach einer Minute wieder vergessen. Mit Gummibärchen und Brause lenkt man die Jungen und Mädchen schnell ab. Es steht auch nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern der Spaß am Spiel.

Dennoch gibt es für den Turniersieger einen schönen Pokal. In den vergangenen Jahren sind auch alle anderen Mannschaften nicht mit leeren Händen heimgekehrt ...

CommuniGate sponsert auch in diesem Jahr wieder einen Trikotsatz und zwei Junioren-Fußbälle für jedes Team. Jeder Spieler erhält außerdem einen kleinen Pokal, eine Urkunde und er kann das Spielshirt behalten.

Gespielt wird am Sonntag ab 10 Uhr auf der Sportanlage Baumschulenweg des FC Union Frankfurt. Das Endspiel ist für etwa 14 Uhr vorgesehen.

Gemeldet haben: 1. FC Frankfurt, Blau Weiß Groß Lindow, FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, FWZ Oderkicker, MKS Polonia Slubice, SpG Petersdorf/Briesen, Storkower SC, SG Borussia Fürstenwalde, Blau-Weiss Markendorf, Gorgast/Manschnow, Preussen Beeskow und FC Union Frankfurt