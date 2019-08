Auf den Aufstieg fokussiert

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) FC Frankfurt II hat mit seinem zweiten torreichen Sieg sein Saisonziel untermauert, von Anfang an der Spitze der Ostbrandenburgliga mitzuspielen. Gastgeber FC Union Frankfurt lieferte derweil ein Lehrbeispiel, wie man ein Fußballspiel beizeiten verliert.

"So ein schlechtes Zweikampfverhalten! Das hat nichts mit Schnelligkeit zu tun, da muss man vorher rausrücken." Unions Trainer Nico Gärtner schimpfte ein ums andere mal an der Seitenlinie. Nach 14 Minuten reagierte er und nahm Paul Streckert aus dem Spiel, fast beispielgebend. Da stand es bereits 0:3. Denn die Gäste vom Buschmühlenweg hatten keine Probleme, sich abzusetzen und frei zum Schuss zu kommen. Vorneweg Artur Aniol, der vier Chancen in ein Tor ummünzte.

Gäste mit starkem Kader

"Ja, wir haben uns durch Spieler von der Ersten verstärkt. Unser Kader ist mit 24 Mann in diesem Jahr insgesamt deutlich stärker und darauf ausgelegt, oben mitzuspielen und aufzusteigen", erklärt FCF-II-Kapitän Steve Weiss-Motz. Die Neuzugänge Leopold Bussmann und Christian Katzenmaier hinterließen nicht nur mit ihren Toren einen guten Eindruck. Gleichwohl sah Weiss-Motz Schwächen nach dem 5:0, als jeder ein Tor schießen wollte: "Da fehlte das fußballerische Zusammenspiel, sonst hätten wir zweistellig gewonnen." Wie es geht, zeigten in ihrem Kurzpassspiel Maikleint Petrai, Aniol und Jonas Schreier, der das 7:1 klar machte.

Den Unionern muss man zu Gute halten, dass sie sich nicht aufgaben, im Abschluss jedoch unkonzentriert blieben (Mario Bochow, Dany Joost). Vor allem Reza Rezaie und Jean Nyama kamen immer wieder in Tornähe, meist war aber kein Mitspieler mitgelaufen. Dagegen überraschte Oleksii Kysliak die Gäste kurz vor der Pause mit einem sturmvollen Lauf und setzte Paul Rabe alle Wut in einen Weitschuss, sorgten so für die Ehrentreffer. Union-Torwart Florian Richter resümierte: "Wir waren nicht auf die Viererkette des FCF eingestellt. Der Gegner war uns individuell und technisch überlegen. In der zweiten Halbzeit war unser Spielaufbau besser. An so einem Tag hat man als Torwart bei zwei, drei Bällen auch Pech."

Union: Florian Richter – Paul Streckert (14.Sascha Bredow), Heiko Schwendtner, Roy Lehmann – Mario Bochow (46. Hamid Nazari), Reza Rezaie, Denny Joost, Oleksii Kysliak (52. Ayouba Konneh), Paul Rabe – Andy Bredow, Jean Nyama

1. FC Frankfurt II: Patrick Behrend – Steve Weiss-Motz, Christian Schneider (64. RonnyDzewior), Nils Dochow, Tony Schnürer – Jonas Schreier (64. Axel Kolax), Maikleint Petrai, Leopod Bussmann, Joe Jurchen – Artur Aniol, Eryk Piotr Kryjak (64. Christian Katzenmeier)

Tore: 0:1 Aniol (2.), 0:2 Bussmann (4.), 0:3 Aniol (13.), 0:4 Petrai (16.), 0:5 Aniol (40.), 1:5 Kysliak (42.), 1:6 Aniol (47.), 1:7 Schreier (48.), 2:7 Rabe (64.), 2:8 Katzenmeier (80.) – Schiedsrichter: Volker Scharff (Waldsieversdorf) – Zuschauer: 58