Das Spiel noch gedreht

Sven Krumbach

Britz Nach der indiskutablen Leistung in der Vorwoche bei Viktoria Templin wollten die Männer um Fortuna-Trainer Enrico Jürgens Wiedergutmachung und die ersten drei Punkte der Saison einfahren.

Gut eingestellt zeigten die Fortunen gleich von Anfang an: Mit mehr Willen und Körpersprache als gegen Templin. Die erste Chance hatte Patrick Kirsten in der 3. Minute. Sein scharf geschossener Freistoß aus 20 Metern konnte der sehr gut haltende Borgsdorfer Torhüter, Michael Kleeblatt, gerade noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken. Britz spielte weiter nach vorn und hatte nur zwei Minuten später eine weitere gute Chance. Robert Samuel setzte sich über Außen gut durch und spielte den Ball in den Rückraum, doch traf Oliver Haase das Leder nicht richtig. Nach zehn Minuten fand auch Borgsdorf ins Spiel und es wurde ausgeglichener. Die Viererkette der Borgsdorfer stand jetzt sehr sicher und vorne setzten die beiden Stürmer Ivan Bacak und Sören Brodkorb gefährliche Nadelstiche.

Spiel auf Messers Schneide

Das Spiel wogte ohne zwingende Torchancen jetzt hin und her. Borgsdorf war immer wieder gefährlich durch Standards und in der 30 Minute führte auch ein ruhender Ball zur Gästeführung. Ein lang getretener Freistoß wurde von der Britzer Abwehr zu kurz abgewehrt und Sören Brodkorb machte das 1:0. Nun hieß es Ärmel hochkrempeln und bis zur Pause keine weiteren Treffer zulassen. Die neu formierte Britzer Abwehrkette mit Felix Kasch, Stefan Schmude, Jakob Scheuerecker und dem erst 17-jährigen Mattis Preuß lies aber bis zur Halbzeit nichts mehr zu.

In der Pause analysierte Trainer Enrico Jürgens einige Spielsituationen und motivierte seine Schützlinge. Man merkte danach, das Team wollte sich nicht kampflos ergeben und den Borgsdorfern in der zweiten Halbzeit Paroli bieten. Fortuna presste jetzt noch früher und setzte Borgsdorf unter Druck. Gerade über die Außen machte Fortuna jetzt mehr Betrieb und im Sturmzentrum lief der 17-jährige Paul Halgato Jung viele Räume zu. In der 57. Minute setzte sich Mattis Preuß im Strafraum gut durch, sein Schuss konnte der Borgsdorfer Keeper gerade noch zur Ecke klären. Kurz vor einer Trinkpause fiel der verdiente Ausgleich für Fortuna durch Kapitän Sebastian Peters (67.). Jetzt war Britz da und zwang den Gast zu immer mehr Fehlern im Spielaufbau. In der 74. Minute erkämpfte sich Patrick Kirsten den Ball im Mittelfeld und legte ihn rechts in den Lauf von Maximilian Roch. Dieser schoss den Ball halbhoch am Torhüter vorbei zur umjubelten Britzer Führung. Jetzt war wieder Borgsdorf gefordert, doch die hochsommerlichen Temperaturen und schwindende Kräfte ließen kein Powerplay zu. Beide Mannschaften waren körperlich arg gebeutelt, Britz brachte mit Tristan Dieck und Jonas Fritzsche zwei frische Leute für die letzte Viertelstunde.

Gegen den Ausgleich gestemmt

Fortuna stemmte sich gegen den Ausgleich und Borgsdorf warf alles nach vorn. Britz nutzte die sich nun bietenden Konter nicht konsequent aus. In der 91. Minute pusteten die Britzer Fans noch einmal mächtig durch, denn einen Schuss von Ivan Bacak konnte der Britzer Keeper gerade noch zur Ecke klären. Alle Borgsdorfer rückten nun weiter auf und so konnte Kapitän Sebastian Peters einen Konter zum 3:1-Endstand verwerten.

Dann pfiff der gut leitende Schiedsrichter Steen Mühlenbeck das Spiel ab. Alle Fortune lagen sich in den Armen und feierten die ersten drei Saisonpunkte nach einer starken zweiten Halbzeit. Nun heißt es die Woche gut trainieren und den Schwung in das nächste Spiel zu nehmen.

Britz: Michael Mieseler – Stefan Schmude, Oliver Haase, Maximilian Roch, Mattis Preuß, Sebastian Peters, Patrick Kirsten, Paul Halgato-Jung, Jakob Scheuerecker, Robert Samuel, Felix Kasch, Tristan Dieck, Jonas Fritzsche