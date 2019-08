Ü-65-Männer halten die Klasse

Bernd Christmann

Eberswalde Nach dem vierten Aufstieg in Folge in fünf Jahren war das Ziel der Ü 65 des Eberswalder Tennis Clubs ganz klar der Klassenerhalt der Verbandsliga Berlin/Brandenburg. Dieses Ziel wurde von der Mannschaft um den Kapitän Bernd Christmann mit drei Siegen und zwei Niederlagen, die nach dem Spielverlauf als knapp anzusehen sind, auch sicher erreicht. Am Ende sprang für die Eberswalder Tennisspieler sogar ein Platz auf dem Podest heraus, Rang drei.

Mit einer Niederlage starteten die Ü-65-Männer des ETC in die Saison. Beim TC Tobacco setzte es eine 2:4-Niederlage. Zum ersten Heimspiel der Saison empfingen die Eberswalder die Männer des Neuenhagener TC. Da ließen die Barnimer den Gästen kaum eine Chance und konnten die Begegnung mit einem 5:1 sehr klar für sich entscheiden. Auch im zweiten Spiel vor heimischer Kulisse gingen die Eberswalder als Sieger vom Platz. Die SG Rudow/Neukölln musste mit einem 1:5 die Heimreise antreten. Bei Preussen Berlin hieß es am Ende 2:4 gegen den ETC, doch im Abschlussspiel stand wieder ein 5:1-Sieg gegen TK Blau-Gold Steglitz im Ergebnisbogen.