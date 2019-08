Betrugsvorwurf mit Ungereimtheiten

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Jetzt beschließen die, die gewählt wurden, dass die Wahl gültig ist." Mit diesen Worten hatte Uwe Koch (CDU), der Vorsitzende der Fürstenwalder Stadtverordnetenversammlung (SVV), am Donnerstag den einstimmigen Beschluss für die Gültigkeit der Wahl seines Gremiums kommentiert. Da konnte er nicht wissen, dass zwei Tage später ein Bericht über möglichen Wahlbetrug in einer Stadt des Landkreises große Wellen schlagen würde. Dabei ist nach wie vor völlig offen, ob sich der Fall tatsächlich so ereignet hat und in welcher Stadt er spielt.

Der Berliner "Tagesspiegel" hatte ihn am Sonnabend unter der Überschrift "Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Wahlbetrugs in Brandenburg" veröffentlicht. Demnach soll ein Wahlhelfer bei der Kommunalwahl am 26. Mai Stimmen der AfD den Grünen zugeschlagen haben. Der Wahlhelfer, der in dem Bericht mit Alibinamen geschützt ist, habe den Betrug freiwillig öffentlich gemacht. Es sei um eine SVV-Wahl in Oder-Spree gegangen. Wie es weiter heißt, habe die Staatsanwaltschaft Potsdam dazu Ermittlungen aufgenommen. Um welche Stadt es geht, schrieb die Autorin aus Gründen des Informantenschutzes nicht. Sie habe aber den Landeswahlleiter informiert, sagte sie am Montag auf Nachfrage.

Staatsanwalt Klaus Nolte, Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, hat sich in seiner Behörde umgehört – Ergebnis: "Ich kann weder den Eingang einer entsprechenden Strafanzeige bestätigen, noch laufen im Hause dazu Ermittlungen." Es gebe keinen Prüfvorgang in der Sache. Ohnehin liege Oder-Spree nicht in der Zuständigkeit des Landesgerichtsbezirks Potsdam.

Die zuständige Behörde, die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), sagt ebenfalls, nicht mit dem angeblichen Wahlbetrug befasst zu sein. "Ein solcher Sachverhalt ist hier im Hause nicht bekannt", teilt Staatsanwalt Ingo Kechichian mit.

Der Kreiswahlleiter von Oder-Spree, Sascha Gehm, hat nach eigener Aussage von dem Verdacht erst durch den Tagesspiegel erfahren. Um welche Stadt es gehe, wisse er nicht. Bis auf Weiteres sehe er keinen Anlass, in der Sache tätig zu werden. Falls sich der Betrugsverdacht erhärten sollte, könne man nachzählen: "Die Stimmzettel werden bis zur folgenden Kommunalwahl bei den Kommunen gelagert." Gehm bestätigte, dass Manipulation von Kommunalwahlen leichter möglich sei, als bei Landtags- und Bundestagswahlen. Das Vier-Augen-Prinzip sei leichter auszuhebeln. In der Praxis liest ein Wahlhelfer das Ergebnis des Stimmzettels vor, während ein anderer es bei der Partei einträgt. Genau hier soll sich laut dem Tagesspiegel der Betrug abgespielt haben.

Wahlleiter der Städte macht dieser Fall nach eigenem Bekunden ratlos. "Bislang ist mir nicht mehr bekannt, als das, was in der Zeitung steht", sagt Fürstenwaldes Wahlleiter Christoph Malcher. Auf Beschluss des Wahlausschusses, der am 4. Juni tagte, waren die Stimmen eines Wahllokals neu ausgezählt worden. "Beobachter hatten den Hinweis gegeben, dass ungültige Stimmen nicht ordentlich zugeordnet wurden", sagt Malcher. Dies habe sich nicht bestätigt. Der Wahlausschuss, dem Vertreter aller Fraktionen angehören, kam zum gleichen Zählergebnis.

Neuwahl erst nach Urteil

Zudem legten zwei Fürstenwalder fristgerecht Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl ein. Der Wahlleiter gab die Empfehlung, diese als unbegründet zurückzuweisen. Die Stadtverordneten folgten dem. Sollte sich herausstellen, dass die Betrugsvorwürfe Fürstenwalde betreffen, wäre die SVV weiter arbeitsfähig, sagt Malcher. Klage und Widerspruch hätten aufschiebende Wirkung. Eine Neuwahl würde erst nach einem Urteil erfolgen. Erkner kann nicht gemeint sein, da dort die AfD nicht zur SVV-Wahl antrat.