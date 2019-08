Frühes Mittelalter an der Oder

Doris Steinkraus

Gusow-Platkow (MOZ) Nico kam mächtig ins Schwitzen. Der Zwölfjährige aus Unterfranken, der zu Besuch im Oderland weilte, bekam einen Hauch Geschichte präsentiert, an den er sich noch lange erinnern wird. Der Geschichts- und Heimatverein Gusow-Platkow beging mit einem ganzen Paket von Veranstaltungen sein 15-jähriges Bestehen. Dazu gehörte ein Slawenlager. Die Akteure hatten es nahe der Alten Oder aufgebaut. Nur wenige Meter weiter befand sich einst eine Slawenburg. Das einstige Ziel des Vereins, eine solche Burg als Geschichts- und Erlebnissstätte wieder herzurichten, scheiterte bisher. Thema ist und bleibt es für den Verein allemal. Deshalb sollte zum Jubiläum auch das Thema Slawenburg mit ins Programm. Nicht nur als Vortrag von Felix Biermann, sondern auch mit der Darstellung slawischen Lebens. Aus einfachen Leinenplanen errichteten die Akteure mit Stöcken Zelte, die natürlich auch in Sachen Ausstattung nichts mit heutigem Zelten gemein haben.

Kämpfen mit viel Zusatzgewicht

Das Spannende aber waren für Nico und die anderen Gäste die vielen Utensilien, die Marian, Frank und Co mitgebracht hatten. Wie etwa Schienbeinschützer mit eingebauten Eisenstäben, ein ledernes Unterziehstück für das zig Kilo schwere Kettenhemd, Stangen mit Eisenhaken, mit Blech verzierte Hauben oder die hölzernen bemalten Schilde. Die Gruppe – Enthusiasten aus verschiedenen Regionen des Landes – demonstrierte den Gästen auch, wie man zur Zeit der Slawen im 8. Jahrhundert kämpfte. "Nur ganz wenige hatten eine solche Ausrüstung", erklärte Frank Georgi, der als Bodendenkmalpfleger seit Jahren eng mit dem Verein zusammen arbeitet. Mit Ausgrabungen sei belegt, dass in der Regel nur eine erste Reihe ausgerüstet war und jene hinter den Schilden mit einfachsten Mitteln kämpfen mussten. Georgi hatte dem Verein im Anschluss des Vortrages von Felix Biermann in der Alten Schule ein besonderes Geschenk mitgebracht – das Replik einer Klapp-Waage. Das Original war nahe der Platkower Slawenburg gefunden worden, liegt jetzt im Landesmuseum.

Zum kleinen Jubiläum hatten die Mitglieder des Vereins jedoch noch weit mehr vorbereitet. In der Alten Schule wurde ein neuer Ausstellungsraum eingeweiht. Da das Museum im Obergeschoss aus baurechtlichen Gründen nicht mehr für die Öffentlichkeit genutzt werden darf, haben die Akteure um Vereinschef Thomas Drewing im ehemaligen Jugendklub einen Ausstellungsraum geschaffen. Er gibt einen kleinen Einblick in die bisherige Arbeit des Vereins. Dazu gehörten Sonderausstellungen wie zum Hochwasser 1947, zum Thema Holz oder zum Krieg "Oderland war abgebrannt". In einer Vitrine steht als Leihgabe ein selbst gebautes Modell der einstigen Platkower Kirche, das um 1930 gebaut wurde. "Wir werden den Raum noch etwas umgestalten", kündigte Uwe Rollinger vom Verein an. Denn die Palette der Vereinsarbeit ist breit. Mitglieder haben zur Feuerwehrgeschichte des Doppeldorfes recherchiert, widmen sich den paläontologischen Funde der Region, haben maßgeblich an der Wiederherrichtung des Kriegerdenkmals auf dem Platkower Anger mitgewirkt, die Wiederbeschaffung des Derfflinger-Epitaph in der Kirche Gusow begleitet und vieles mehr. Mitglieder des Vereins pflegen die Kontakte ins österreichische Neuhofen sowie ins polnische Santok, wo es eine Burg gibt. Aus beiden Orten kamen Gäste zum Jubiläum. In Neuhofen wurde der berühmteste Gusower, Generalfeldmarschall von Derfflinger, geboren. Mit Santok gibt es seit zehn Jahren partnerschaftliche Beziehungen. Jacek Jeremiicz ist längst nicht nur Übersetzer, sondern auch guter Freund.

Förderung durch Euroregion

Die Santoker luden die Gusow-Platkower zur 700-Jahrfeier ihrer Hauptgemeinde Wawrow (Lorenzdorf) ein, die Freitag beginnt. "Wir erleben hier ein schönes Beispiel für deutsch-polnische Zusammenarbeit", lobte Julia Krieger von der Euroregion. Über den Kleinprojektefonds fördert die Euroregion seit Jahren Vorhaben des Vereins. Zum Festprogramm gehörte auch ein historischer Dorfspaziergang in Gusow mit den Gästen aus Neuhofen. Bürgermeister Günther Engersberger und seine Begleiter zeigten sich beeindruckt.