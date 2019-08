MOZ-Leser spenden 3500 Euro für polnische Kühe

Dietrich Schröder

Gorzów (MOZ) Izabella Kwiatkowska ist begeistert und vor allem sehr dankbar: "Über 3500 Euro von Lesern Ihrer Zeitung sind auf unserem Konto eingegangen. Bitte schreiben Sie, wie froh wir darüber sind!"

Worum geht es? Polnische Tierschützer wollen eine Rinderherde vor dem Schlachter retten, die in der Nähe von Gorzów seit etwa einem Jahrzehnt in freier Natur lebt. Dass die Tiere auswilderten, lag daran, dass sich ihr ehemaliger Besitzer – ein verarmter Bauer – nicht mehr um sie gekümmert hat. Aus ursprünglich zwei Dutzend Tieren sind im Laufe der Jahre etwa 180 geworden.

Ende Juli hatten wir über das Engagement von Izabella Kwiatkowska und ihren Mitstreitern vom Verein "Biuro Ochrony Zwierzat" (Büro für den Tierschutz) berichtet. Sie wollen erreichen, dass die Rinder bis ans Ende ihrer Tage in Freiheit leben können. "Weil diese Kreaturen uns Menschen schon bewiesen haben, dass sie mehr sind als nur ihr Fleisch oder ihre Milch, die wir verzehren" wie Iwona Stepniewska sagt, eine der Mitstreiterinnen.

Dieses Anliegen stößt auf immer neue Widerstände. Im Frühjahr hatte der Chef der regionalen Veterinärbehörde verkündet, dass die Herde getötet werden müsse, weil die Tiere angeblich eine Gefahr für die Gesundheit anderer Herden darstellten. Nachdem Medienberichte die wilde Herde berühmt machten, hatte kein Geringerer als der Chef der Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczynski, erklärt, dass die Tiere gerettet werden sollen. Doch sein Vorschlag, sie in einem staatlichen Gut unterzubringen, ging den Tierschützern nicht weit genug. Sie verließen sich auf das Angebot eines Ökobauern aus der Nähe von Stettin, der versprach, die Herde aufzunehmen.

Nun gibt es durch ihn neue Probleme. "Dieser Bauer hat uns im Stich gelassen. Am Freitag teilte er mir mit, dass er die Tiere nicht aufnehmen kann", berichtet Kwiatkowska am Telefon. Dabei war für die ärztliche Untersuchung, die heute beginnen soll, und den anschließenden Transport schon alles vorbereitet. Die Kosten für die Tierschützer sind enorm. Allein 70 000 Złoty (knapp 22 000 Euro) fordert der Landwirt, auf dessen Weiden die Tier sich derzeit befinden, pro Monat. Immerhin haben auch polnische Spender bereits über 100 000 Złoty aufgebracht.

In ihrer Verzweiflung hat sich Izabella Kwiatkowska nun per Brief an Jarosław Kaczynski gewandt. "Wahrscheinlich macht es bei den Spendern keinen guten Eindruck, dass wir uns auf jemanden verlassen haben, der uns jetzt sitzen lässt", sagt die engagierte Frau. Trotzdem wollen sie und ihre Mitstreiter weiter für die Kühe kämpfen.