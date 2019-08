Trubel und 180 Diplome an zwei heißen Tagen

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Wir sind große Tinker-Bell-Fans – deshalb gehört das Elfenfest seit Jahren für uns dazu." Jana Kolb wartet mit Tochter Anna am "Kosmonaut" schon etwas ungeduldig auf den Abmarsch, denn gleich setzt sich der große Elfenzug Bühnen in Bewegung. Auch das Theater Stolperdraht, der FC BKH sowie die Musik- und Kunstschule reihen sich neben weiteren Gästen in Richtung Uckermärkische Bühnen ein.

Dort wird der neue Intendant André Nicke die vielen originell kostümierten und geschminkten Mitstreiter und Schaulustige – unter ihnen beispielsweise eine illustre Herrenrunde zum 40. Geburtstag eines Kumpels – zu diesem "wunderbaren Familienfest" begrüßen, das künftig immer die neue Spielzeit eröffnet und noch mehr zum uckermarkweiten Ereignis für Klein und Groß ganz im Sinne des Mottos "Heimat beflügeln" werden soll, wie er vom Boot "Black Sun" ausruft.

Diplome und Bühnen-Premieren

Dann zieht der Menschenstrom weiter in den Hugenottenpark. Ganz viele Stände warten auf die Gäste – und vor allem auf die Prüflinge. "Willst du in den Bund der Elfen aufgenommen werden, so musst du an neun Prüfungen teilnehmen", heißt es auf Flyern. "Bist du ein Pfiffikus?, "Steckt Magie in dir?" oder "Trolliger Spaß im Mittelalter" sind drei der Stationen. Eine vierte heißt: "Zeige dein Talent!" Viele Mädchen und Jungen erleben dort ihre Bühnen-Premiere mit Gedichten oder Liedern. Und waren davor mega aufgeregt.

Apropos Bühne: Die Elfenfest- Macher hatten nicht nur den sonntaglichen Flohmarkt, sondern an beiden Tagen auch ein umfangreiches Kulturprogramm vorbereitet. Ausschnitte aus ubs- Inszenierungen gehörten genauso dazu wie Tanzauftritte der Gruppe JuzzCrewzz und des Faschingsklubs FC BKC sowie des Theaters Stolperdraht. Trotz großer Hitze gab es außerdem eine Feuershow von "Feyerfoolk". Und im Lesezelt wurde so manche Geschichte erzählt.

Zum ersten Mal war am Sonntag im Rahmen des zweitägigen Elfenfestes zu einem "Dinner in Weiß" eingeladen. Zwischen grünen Lindenzweigen im Hugenottenpark wehten weiße Bänder. Weiß eingedeckte Tische und Bänke lockten mehr als 50 begeisterte Mitmacher an. "Eine tolle Idee. Davon haben wir lange geträumt", sagte Ina Kuhnert.

Am Sonntagnachmittag zog das "Elfeneinwohneramt" Bilanz: Rund 190 Elfendiplome wurden vergeben! Zwei "wundervolle elfenhafte Tage" waren schon wieder Geschichte.