Zuschüsse für bedürftige Familien der Uckermark ungenutzt

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Es ist kurios: Ausgerechnet in der Uckermark mit einem hohen Sozialbedarf werden Finanzhilfen des Bundes nicht ausgeschöpft. Gelder für Klassenfahrten, für Lernförderung, Mittagessen oder Vereinstätigkeiten stehen zur Verfügung, doch nur die Hälfte aller in Frage kommenden Eltern stellt einen Antrag beim Landkreis. Auf diese Situation macht das Jobcenter Uckermark aufmerksam. "In früheren Jahren hatten wir zu viele Antragsteller, sodass der Kreis mehr ausgezahlt hat als zur Verfügung stand", erklärt Amtsleiter Michael Steffen. "Jetzt ist die Sache rückläufig."

Briefe an alle Elternhäuser

Das Programm Bildung und Teilhabe war bundesweit ins Leben gerufen worden, um gerade Kinder und Jugendliche zu unterstützen, in deren Elternhäusern das nötige Geld fehlt. Gerade im Alter zwischen drei und 17 Jahren sind Zuschüsse und teilweise komplette Kostenübernahmen durch das Jobcenter möglich. Hier hat die Behörde einen Bedarf bei insgesamt 2800 Kindern ermittelt. Es liegen aber nur 1500 Förderanträge vor. Die Folge: Allein im ersten Halbjahr werden rund 60 000 Euro nicht ausgezahlt. Der Bund richtet seine Folgeleistungen am Bedarf aus. Das kann eine Reduzierung nach sich ziehen.

Genau das will Michael Steffen verhindern. Denn er sieht gerade beim Mittagessen, bei Lernförderung und anderen Zuschüssen ein wichtiges Steuerungsmittel, um allen Kindern Bildung und Teilhabe zu ermöglichen. Die einst komplizierten Antragsbedingungen sind sogar deutlich vereinfacht worden. "Es gibt jetzt viel mehr Familien, die eventuell einen Anspruch haben."

Um darauf aufmerksam zu machen, hat das Jobcenter jetzt über 700 Familien oder Elternteile in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 1500 betroffenen Kindern direkt angeschrieben und auf die Fördermöglichkeiten aufmerksam gemacht. Ein Informationsblatt ist gedruckt worden. "Wir wollen mehr Anträge bekommen", so Michael Steffen. "Kinder sollen zum Beispiel viel mehr am Mittagessen teilnehmen. Es gibt immer noch zu viele, die ohne Frühstück zur Schule kommen. Sie sollen dann wenigstens Mittag erhalten."

Zuschüsse für den Schulbedarf von 100 Euro am 1. August und 50 Euro am 1. Februar eines jeden Schuljahrs erstattet der Kreis schon automatisch. Bei der Mittagsverpflegung ist der Beitrag von einem Euro weggefallen, das Essen damit komplett kostenfrei. Bei Kita- und Klassenfahrten können nicht nur Eltern mit Hartz-IV-Bedarf einen Antrag stellen, sondern auch Familien mit sehr geringem Einkommen. Wer zum Beispiel Wohngeld oder einen Zuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz bekommt, hat ebenso die Möglichkeit. Der monatliche Satz in Kultur- und Sportvereinen ist von 10 auf 15 Euro angehoben worden.

Mehr Geld für Lernförderung

Gerade bei der Lernförderung gibt es Erleichterungen: Zwar muss die Schule immer noch dokumentieren, dass ein Kind seine Lernziele im Unterricht nicht erreicht. Doch ist das nun nicht mehr wie früher an eine Versetzungsgefährdung gekoppelt.

Die ersten Reaktionen von Betroffenen gibt es bereits. Eltern fragen gezielt nach. Um die Hemmschwelle zu senken, müssen sie nur noch bei den Beratern im Jobcenter nachfragen und konkret in Anspruch genommene Dinge für Bildung und Teilhabe später nachweisen.

Die Behörde stellt eine Bescheinigung zur Kostenübernahme aus. "Es geht um alle Dinge, die mit Bildung zu tun haben", wirbt Michael Steffen.

Heute wird in allen Dienststellen des Jobcenters Uckermark gezielt über Bildung und Teilhabe informiert.