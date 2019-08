Krimi-Songs und Kriminelles

Ingo Mikat

Seelow (freier Autor) Am Sonntag organisierte das Evangelische Lutherstift-Krankenhaus in Seelow einen Präventionstag für Senioren. Alle Abteilungen der Gesundheitseinrichtung und Partner wie Sanitätshäuser informierten an Ständen über ihr Leistungsspektrum.

Dabei gaben unter anderem der Chefarzt der Chirurgie, Dr. Andreas Engelbert, der Chefarzt der Anästhesie, Dr. Steffen Schröder, die Hygienebeauftragte des Krankenhauses, Martina Jeschke, und zahlreiche weitere Ärzte und Krankenschwestern den Besuchern Antworten zu medizinischen und Gesundheitsfragen. Anke Lüdersdorf informierte zum Beispiel über vierteljährlich im Krankenhaus stattfindende Kurse für Angehörige von Pflegebedürftigen. Für die bevorstehende kalte Jahreszeit mit ihren Ansteckungsgefahren empfahl sie gelegentliche Desinfektion und öfter die Hände zu waschen.

Geglückte Unterschriftenaktion

Zahlreiche Gäste erinnerten sich noch gut an die große Unterschriftenaktion mit mehr als 3 500 Teilnehmern im Frühjahr, als Nachrichten von einer möglichen Schließung der Seelower Rettungsstelle die Runde machten. Bürgermeister Jörg Schröder betonte, er trete weiter konsequent für das Krankenhaus ein und sei froh, dass diese Haltung auch alle Landtagsabgeordneten der Region mittragen. Dennoch sorgen ihn zukünftige Aussichten. "Das Ringen ist noch nicht endgültig beendet". Für Seelow und die Region, so sahen es die Gäste der Veranstaltung, stehe außer Frage, dass alle medizinischen Einrichtungen erhalten werden sollten.

Bilderstrecke Präventionstag für Senioren in Seelow Bilderstrecke öffnen

Doch es standen an diesem Nachmittag nicht nur gesundheitspolitische Fragen und medizinische Informationen auf dem Programm, sondern auch Musik und Kriminalitätsprävention. So freuten sich die Gäste über das große Konzert vom Landespolizeiorchester Brandenburg. Der Kaufmännische Direktor des Lutherstiftes, Frank Volkmer, begrüßte das Publikum, darunter auch die Landtagsabgeordneten Simona Koß (SPD) und Bettina Fortunato (Die Linke) und dankte allen an der Vorbereitung des Events Beteiligten. Der Auftritt des Polizeiorchesters unter dem Motto: "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" verband musikalische Erinnerungen an beliebte und bekannte Krimiserien und Filme mit praktischen Hinweisen der Polizei, gekonnt moderiert von Thomas Petersdorf.

Der Präventionsbeauftragte der Polizei des Landkreises, Jürgen Schirrmeister warnte die älteren Bürger anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Region vor kriminellen Übergriffen. Nebenbei vermittelte er Erkenntnisse aus Statistiken. Demnach ging der Anteil der kriminellen Senioren in den letzten Jahren um drei Prozent zurück und sind nur neun Prozent aller Täter über 60 Jahre alt. Andererseits gehörten gerade Senioren zu den bevorzugten Opfern. Schirrmeister empfahl den Rentnern nie zu viel Bargeld bei sich zu tragen und niemanden in ihre Wohnungen zu lassen.

Trickbetrug und Diebstahl

Auch beim Abheben von Bargeld an EC-Automaten gelte es besonders wachsam zu sein. In jüngster Zeit verstärkten sich zudem Betrugsmaschen im Internet. Unter Ausnutzung der Einsamkeit vieler Senioren erschwindelten sich nett auftretende kriminelle Räuber oft zehntausende Euro. Auch Trickbetrug, so Schirrmeister, basiere im Wesentlichen auf geschickte Ablenkung der Opfer. Deshalb dürfe man auch im Straßenraum niemand zu dicht an sich heranlassen – sonst fehle schnell mal Geldbörse oder Uhr. Für die lehrreichen Informationen und die ansprechende musikalische Unterhaltung bedankte sich das Publikum am Ende bei den Polizisten mit viel Beifall.