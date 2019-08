Das bequemere Votum

Marco Marschall

Bad Freienwalde Steffi Ross wird ihre Kreuze am Sonntag in einem der Bad Freienwalder Wahllokale machen. Und trotzdem ist sie am Montag ins Rathaus der Stadt gekommen, um Briefwahlunterlagen abzuholen. "Für meine Schwiegereltern und die Schwiegeroma", sagt sie. Anja Neumann-Körber, die sich seitens der Stadtverwaltung um die Wahlen kümmert, überreicht ihr die Unterlagen. Dafür benötigt sie allein die Vollmacht des Briefwählers, die in einem Feld unten auf der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt werden kann. Die sollte bereits jeder Wahlberechtigte mit der Post erhalten haben. Insgesamt 10 600 Menschen sind das in Bad Freienwalde. Abstimmen dürfen zur Landtagswahl alle ab 16.

Zählung bis in den Morgen

Briefwähler, das ist die Erfahrung von Anja Neumann-Körber, sind in der Regel eher die Wähler der Generation 50 plus. Viele würden die Möglichkeit nutzen, die Unterlagen für ihre Eltern abzuholen. In den vergangenen Jahren habe diese Form der Stimmabgabe eine enorme Steigerung erfahren, so die Frau aus dem Rathaus. Mehr als tausend Briefwähler sind es immer. 1350 haben die Unterlagen für die bevorstehende Landtagswahl bereits abgeholt. Bei der Europa- und Kommunalwahl im Mai waren es in Bad Freienwalde am Ende 1380 Briefwähler. In den Kommunen rund um die Kurstadt sieht es ähnlich aus. 6130 Wahlberechtigte dürfen in Wriezen zur Urne schreiten. 557 haben sich bereits entschieden, sich diesen Gang am kommenden Sonntag zu sparen und per Brief abzustimmen. Bei der Wahl im Mai waren es 640. In den Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch bevorzugten zur vergangenen Abstimmung 626 Bürger die Briefwahl. Bis Montag hatten dort 495 von 5528 Wahlberechtigten entsprechende Unterlagen beantragt. Bleibt noch das Amt Falkenberg-Höhe. Dort sind es mit Stand vom Montag 448 Bürger, die per Post ihre Stimme abgeben wollen. Wahlberechtigte zählt das Amt aktuell 3838. Zur Europa- und Kommunalwahl im Mai nutzten in Falkenberg-Höhe 437 Menschen die Möglichkeit der Briefwahl.

Für die Kommunen ist das die weniger aufwändige Variante. Denn Briefwahlunterlagen gehen direkt an den Landkreis Märkisch-Oderland. Das Porto ist für den Wähler bei Sendungen innerhalb Deutschlands frei. Sämtliche Stimmzettel, die auf diese Weise abgegeben werden, müssen also nicht von den Behörden in den kleinen Gebietskörperschaften ausgezählt werden – eine Arbeit, die am 26. Mai aufgrund der vielen Einzelwahlen vom Europaabgeordneten bis zum Ortsbeirat mancherorts bis in die Morgenstunden des Folgetags und länger andauerte. "Um 4.30 Uhr waren wir aus dem Rathaus raus", erinnert sich Anja Neumann-Körber an diese vergangene Wahlnacht. Die Auszählung wurde abgebrochen und am Montag bis 16 Uhr weitergemacht. "Ein großes Dankeschön" schickt die Wahlleiterin aus Bad Freienwalde noch einmal an alle engagierten Wahlhelfer. Die braucht es auch am Sonntag, wenngleich die Unterlagen zur Landtagswahl in Neumann-Körbers Augen vergleichsweise "süß" aussehen. Nur ein Stimmzettel.

Freiwillige sind rar

In den fünf Wahllokalen der Bad Freienwalder Kernstadt sind pro Lokal sieben Wahlhelfer eingeplant. Die sieben Standorte in den Ortsteilen werden je nach Einwohnerzahl mit fünf bis sechs Leuten bestückt sein. Auch Kräfte der Stadtverwaltung müssen ran, um den Ablauf der Wahl zu sichern. Bei der Abstimmung im Mai wurden sämtliche Mitarbeiter, auch Hausmeister und aus dem Bauhof, mobilisiert. Freiwillige für diese Aufgabe zu gewinnen, wird laut Anja Neumann-Körber immer schwieriger. Vom Aufruf in der Presse bis zum Klinkenputzen wird alles versucht. Wahlvorsteher und Schriftführer sowie ihre Stellvertreter erhalten dafür ein Erfrischungsgeld von 35 Euro, alle weiteren Wahlhelfer 25 Euro.