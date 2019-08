Mango-Eis gegen die Hitze

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Sommerferien sind in der inzwischen vierten Woche nach dem Unterrichtsstart bei vielen Schülern längst vom Schulalltag verdrängt worden. Als kleiner Trost hat sich dafür aber das Sommerwetter entschlossen, noch ein paar Überstunden hinten dranzuhängen. Gewissermaßen als Motivation, im Unterricht gut aufzupassen, um möglichst viele der Nachmittage im Freien zu verbringen – in Parks, auf und im Wasser und bei einem kühlen Eis. Über den noch einmal aufgedrehten Sommer freut sich auch Michelle Öztürk, die in der Großen Straße in Strausberg Eis verkauft und guten Zulauf hat. Neben Klassikern wie Vanille und Schoko sind auch die fruchtigen Sorten wie Mango-Eis (Foto) wieder sehr beliebt.