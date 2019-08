Freibad noch diese Woche geöffnet

Janet Neiser

Neuzelle Der Sommer ist noch einmal zurückgekehrt. Und so zog es am Wochenende auch so manchen an einen See oder eben ins Freibad Neuzelle. Die Schwimmhalle in Eisenhüttenstadt hat nach einer dreiwöchigen Baumaßnahme nämlich erst am Montag wieder geöffnet.

Neuzeller Freibad-Fans sollten die Sonnenstrahlen in den nächsten Tagen noch einmal nutzen. Denn nach Angaben der Amtsverwaltung Neuzelle wird das Freibad nur noch bis 31. August geöffnet haben. Dann ist die Badesaison 2019 dort vorbei. "Leider haben uns zwei Wochen, in denen das Wetter gar nicht gut war, die Saison etwas vermiest", erklärte Doreen Lagansky, die Freibad-Verantwortliche im Amt, am Montag. Im Endeffekt sei die Saison nicht so gut wie im Vorjahr, aber auch nicht wirklich schlecht gewesen. Sollte sich an den Schließzeiten doch noch etwas ändern, werde die Besucherinformation und die Amtsverwaltung darüber informieren, sagte sie. Bis zum 31. August soll sich das Wetter aber halten und das Freibad täglich geöffnet sein.

In Eisenhüttenstadt wurden die Türen im Inselbad nach der erfolgreichen Baumaßnahme am Montag wieder geöffnet. Dort bleibt der Freibadbereich bis einschließlich September auf jeden Fall offen, heißt es aus der Freizeit- und Erholungs GmbH. "Dann müssen wir schauen, wie das Wetter sich entwickelt und ob die Besucher den Außenbereich noch nutzen", erklärte Ute Schandert. Das Inselbad hat gegenüber Neuzelle den Vorteil, dass das Wasser im Außenbereich beheizt wird. So wirken sich die kühleren Nächte nicht auf die Wassertemperatur aus. In Neuzelle lag diese im unbeheizten Zustand am Sonntag bei etwa 22 Grad – eine Erfrischung, die unter anderem auch der Neuzeller Bürgermeister am späten Nachmittag genossen hat.