Gezielt und zufällig zu Besuch

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Im Fontanehaus in Schiffmühle geht es mitunter Schlag auf Schlag. Am Sonntagnachmittag präsentierte dort Georg Schwedt sein Buch "Der Dichter Theodor Fontane als Apotheker Erster Klasse. Eine Spurensuche zum 200. Geburtstag". Reinhard Schmook, Kurator der Albert Heyde Stiftung, hatte den Kontakt vermittelt und nun auch die Moderation der Veranstaltung unter dem Dach des Pavillons übernommen.

Am Montag öffnete Ben Schubert das Fontanehaus dann extra. Schließlich hatten sich die 35 Teilnehmer einer Fontane-Tour durchs Brandenburgische aus Calw in der Nähe von Stuttgart rechtzeitig angemeldet. "Auf solche Anfragen reagieren wir natürlich gern und ermöglichen den Besuch auch außerhalb der Öffnungszeiten." Insgesamt 2281 Besucher haben sich damit seit der Wiedereröffnung Mitte Mai in dem kleinen Museum umgeschaut.

Bewusste Langsamkeit

Neben Ben Schubert sind dort Max Frömmer und Marco Wanke als Beschäftigte anzutreffen, Marianne Bothmann unterstützt das Haus gern ehrenamtlich. Dass das geplante Wasserspiel auf dem Grundstück noch immer auf sich warten lässt, ist ein Wermutstropfen. Dafür erfrischten sich kleine und große Gäste an heißen Tagen gern an der dunkelgrünen Handschwengelpumpe und fand auch das Spielzeug an der aufgestellten Zinkbadewanne Anklang.

Schnell reagiert wurde dagegen auf Wünsche nach Kaffee und anderen Getränken, Kuchen, Eis und Bockwurst. "Wir haben zu Beginn schon ein bisschen gestaunt, wie viele Besucher selbst am Donnerstag und Freitag gekommen sind", sagt Ben Schubert, verweist aber auch auf das Netzwerk "fontane.200", über das sich viele informieren würden, bevor sie auf Tour gehen. Interessant sei ebenfalls, dass einige dabei ganz bewusst auf die Langsamkeit des Vorwärtskommens setzen. "Hier sind schon Traktoren und andere Oldtimer vorgefahren." Beliebt sei zudem das Fahrrad.

Wer über den Weg aus der Bad Freienwalder Innenstadt über Schiffmühle ins Oderbruch fährt, landet mitunter sogar ganz überrascht im Haus des Dichtervaters Louis Henri Fontane, der es 1855 erworben hatte und dort bis zu seinem Tod 1867 lebte. In die Weltliteratur ging es durch Theodor Fontanes Beschreibung in seinen "Kinderjahren" ein.

Das Haus ist authentischer Erinnerungsort an Vater und Sohn und zugleich die Heimatstube des Ortes Schiffmühle. Erwähnt werden muss in dem Zusammenhang natürlich der (Wander)Weg "Vater und Sohn" zum Grab von Louis Henri Fontane an der Kirche von Neutornow, dessen Startpunkt in der Nähe des Museums zu finden ist. Zu erreichen ist das Fontanehaus selbst übrigens auch mit dem Oderbus.

Ideen für das nächste Jahr

"Das es das Fontanehaus in Schiffmühle gibt, spricht sich zunehmend herum", freut sich Ben Schubert und hat vor Kurzem auch die wohl typische Studentenfrage nach den Kosten für den Eintritt beantwortet. "Der ist für alle frei." Spenden seien natürlich immer willkommen.

Im Pavillon sind demnächst auch kleine Konzerte in Abstimmung mit der Kreismusikschule vorgesehen. "Diese Bühne können wir leicht bieten", sagt Schubert und verweist auf weitere Ideen schon für die nächste Saison. Zum Beispiel habe die Bank oberhalb des Hauses mehr Aufmerksamkeit verdient.

Info: Georg Schwedt, "Der Dichter Theodor Fontane als Apotheker Erster Klasse", ISBN 3748159714, Paperback, Books on Demand, 228 Seiten, 15 Euro, auch als E-Book verfügbar. Das Fontanehaus in Schiffmühle hat bis 6. Oktober Donnerstag und Freitag 11 bis 16 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Kontakt über die Tourist-Information in Bad Freienwalde unter Telefon 03344 150890.