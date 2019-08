Heim-Gala des MC Neuruppin

So jung, so cool: Luna Wachsmuth vom MC Neuruppin belegte Platz zwei in der Klasse 2 beim 14. Fontanepokal. Die Elfjährige steuerte ihr sechs PS starkes Gefährt traumwandlerisch sicher durch den Parcours. Weitere Fotos auf www.moz.de. © Foto: Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Mit viel Gefühl und Geschick in der linken Hand steuerte Luna Wachsmuth ihr Boot durch den Parcours. Der sechs PS starke Motor gab die nötigen Impulse, um die Bojen zu umschiffen. Ihre rechte Hand hatte festen Halt am Rand des Bootes, so dass die Elfjährige in einer stabilen Position blieb. Dass Luna Wachsmuth überaus gerne Schlauchboot-Slalom fährt, war ihr anzusehen. Stets um die 1:22 Minuten benötigte sie für den vorgegebenen Kurs auf dem Ruppiner See. Gleich im ersten von drei Läufen steuerte das Talent des MC Neuruppin zu Platz eins. Ein fünfter und ein zweiter Platz folgten beim 14. Fontanepokal. Damit bestätigte sie ihre zuletzt "sehr stabilen Leistungen", befand MCN-Sportwart Karsten Pastor. Darüber hinaus verteidigte Wachsmuth Platz drei in der Gesamtwertung der Landesmeisterschafts-Serie und qualifizierte sich damit für die Deutschen Meisterschaften am 21. September in Friedrichshafen.

Unfreiwillige Dusche

Die Freude darüber dürfte groß sein bei ihr. Nach dem ersten Lauf war sie zumindest "sehr zufrieden", wie sie verriet. "Ich werde es hoffentlich schaffen zu den Meisterschaften. Zuletzt lief es jedenfalls gut für mich", strahlte die junge Neuruppinerin. Vor vier Jahren war sie durch einen Schulfreund auf den Schlauchboot-Sport aufmerksam geworden. "Mir macht es unheimlich Spaß, in einem Boot zu sitzen, schnell unterwegs zu sein", erklärt die Elfjährige. Eine unfreiwillige Dusche mache ihr nichts aus. "Nass werden ist nicht schlimm", sagt die Rosa-Luxemburg-Schülerin, die mit Tanzen ein zweites Hobby hat. Sie und Chantal Müller bilden den derzeit noch überschaubaren Mädchen-Bereich beim MCN. "Wir hegen und pflegen sie", legt Jugendwart Felix Gülow ein Lächeln auf.

Luna Wachsmuth trainiert einmal in der Woche, absolviert dann zweimal drei Runden im Parcours. Sie kennt ihn aus dem Effeff. "Ich finde, er fährt sich leicht." Diesen Heimvorteil wusste sie auch am Wochenende zu nutzen.

So wie alle anderen MCN-Piloten auch. Pastor: "Am Samstag hatten wir zu Beginn einen spiegelglatten See, dann begann er sich, leicht zu kräuseln." Kleinere Wellen erschwerten die Fahrten. "Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen", weiß Pastor. "Unsere Piloten kennen die Gegebenheiten und haben damit einen Vorteil."

Allen voran der dreifache Weltmeister Jakob Simon, der in der Klasse 5 mal wieder allen davonraste. Ein erster, ein dritter, ein zweiter Platz reichten zum Gesamtsieg. Auch Simon qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften. Nichts anderes war vom hochdekorierten Fahrer erwartet worden.

Elf von insgesamt 73 Teilnehmern hatte der MC Neuruppin in den Wettbewerb geschickt. Dabei galt es auch als Team zu glänzen, denn jeder Einzelne konnte Punkte für die Teamwertung einfahren. Das Ranking: Für einen ersten Platz gab es zehn Punkte, bis Rang sechs dann abgestuft sieben, vier, drei, zwei und einen. Und siehe da, die Neuruppiner konnten am Ende den Mannschafts-Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Sportwart Pastor lobte: "Einen Sieg hatte ich nicht auf der Rechnung gehabt. Das Team hat sich in dieser Saison noch nie so stark präsentiert wie hier. Hut ab."

Ein Extra-Lob hielt Pastor für Leon Tüchler und Damian Müller bereit. Tüchler belegte ohne Training Platz zwei in der Klasse 6. "Dass er sich so weit nach vorn katapultieren würde, hat mich positiv überrascht", so Pastor. Und Damien Müller fuhr in Klasse eins auf Platz eins. Pastor: "Damit hat er seine jüngsten Leistungen gekrönt." Der neunjährige Müller, dessen Schwester Chantal und Bruder Calvin ebenso in MCN-Booten saßen, hatte erst beim Beetzseepokal in Brandenburg sein Debüt gegeben, fuhr dort auf Platz vier und holte beim Jugendpokal in Ketzin Silber.

Insgesamt blickt der MCN auf einen laut Pastor rundum gelungenen 14. Fontanepokal zurück.