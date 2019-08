Drittes Spiel, dritte Niederlage für den FC Strausberg

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der neuen Spielserie war man beim FC Strausberg schon voller Hoffnung, gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf einen vollen Erfolg zu landen. Die Berliner erwiesen sich jedoch als eine sehr spielstarke und clevere Mannschaft, was auch Trainer Christof Reimann nach dem Spiel zugeben musste. "Wir haben bei den Gegentoren einfach schlecht verteidigt, im Spielaufbau zu viele Fehler gemacht und erneut zu viele Chancen liegen gelassen. Vor allem in der Phase nach dem Ausgleich waren wir dicht dran."

Aber auch sein Kollege Markus Schatte war nicht ganz zufrieden. "Auch ich bin längst nicht mit der Chancenverwertung zufrieden. Wir hätten das Spiel früher entschieden können und müssen.

Nach sieben Minuten gingen die Berliner in Führung – allerdings auch sehr glücklich. In der Entstehung hatte Schiri Martin Bärmann ein Foulspiel an einem Strausberger übersehen. Dann ging alles ganz schnell. Der Ball kam auf die rechte Seite zum wieselflinken Zihni Taner Hirik, der in der Mitte sofort Sebastian Huke bediente. Huke brauchte nur noch den Fuß hinhalten. Gleich im nächsten Angriff hatte der FCS großes Glück, denn Benedikt Nellessen scheiterte an Torhüter Eric Günther, der an diesem Nachmittag auch der beste Strausberger war.

Nach Ausgleich offenes Spiel

Das 1:1 besorgte Tino Istvanic, der endlich einmal mutig aufs Tor schoss. Von der Strafraumgrenze zirkelte er den Ball mit dem linken Fuß so platziert, dass Philip Sprint im Hertha-Tor keine Abwehrchance hatte. Es entwickelte sich die beste Phase in der Partie mit großen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Wieder war Istvanic im Berliner Strafraum am Ball und auf der anderen Seite verpasste Mert Sait knapp. Mehr und mehr zum Held des Tages wurde Strausbergs Torhüter Eric Günther, der mit den Fäusten und Füßen großartige Abwehrarbeit leistete. Die Strausberger blieben stark wenn sie kombinierten und vor allem schnell über die rechte Seite kamen. Anton Hohlfeld und Mathias Reischert bereiteten einige Konterzüge vor. In der Sturmmitte hatten es allerdings Christopher-Lennon Skade und Istnvanic gegen die Abwehrriesen Lenny Stein und Robert Schröder sehr schwer. Istvanic hatte nach 18 Minuten erneut eine dicke Chance. Torhüter Philip Sprint reagierte reflexartig auf den halbhohen Ball. Das 2:1 für die Zehlendorfer erzielte Phil Butendeich, der über die linke Seite kam und von keinem Strausberger Abwehrspieler wirklich konsequent gestört wurde.

3:1 vor der Pause

Noch vor der Pause konnte Mert Sait auf 3:1 erhöhen. Auch hier wurde die Strausberger Abwehr sehr leicht ausgespielt. Der Ball kam von Butendeich, der erneut nicht konsequent gestört wurde. Mert Said hatte wenig Mühe, dann den Ball vorbei an Günther ins Tor zu schieben. Reimann wechselte zur Halbzeit und spielte mit Felix Angerhoefer noch offensiver. Pech hatte der Gastgeber, als nach knapp einer Stunde Anton Hohlfeld nach einem langen Sturmlauf nur den linken Außenpfosten traf. Gleich im Gegenzug musste Günther einen strammen Schuss von Nellessen parieren.

Istvanic trifft per Elfmeter

Die nächste Szene gehörte wieder den Strausbergern. Istvanic war auf der linken Seite seinen Gegenspielern enteilt, wurde aber im letzten Moment von Sprint noch gestört. Beide standen sich kurz danach erneut gegenüber. Sprint holte Istvanic von den Beinen, worauf es Elfmeter gab. Istvanic verwandelte sicher. Das ganz große Aufbäumen der Strausberger kam nicht mehr. Bei brütender Hitze schienen die Akkus leer zu sein. In der Schlussminute traf Huke zum 4:2 für seine Mannschaft. Kurz zuvor traf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze der eingewechselte Rici Bokake Befonga noch die Querlatte des Strausberger Tores.