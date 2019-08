Schlemmen unterm Sonnenschirm

Matthias Wagner

Klandorf (Freier Autor) Blauer Himmel, Sonnenschein und heiße Temperaturen. Beste Voraussetzung für das Schorfheide-Dorf Klandorf, das in diesem Jahr Gastgeber des Schorfheidefrühstücks sein durfte.

In Klandorf legte sich der Sommer am Sonntag aber nochmal richtig ins Zeug und die Schorfheider dankten es mit reger Beteiligung. Vielleicht lag es auch daran, dass es für Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht das letzte Frühstück war, an dem er als Gemeindeoberhaupt teilnehmen wird. Bei der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag tritt er nicht mehr an. "Ich bin stolz euer Bürgermeister gewesen zu sein", sagte er zur Eröffnung und erntete Beifall aller Anwesenden. Es klang durchaus Wehmut aus seinen Worten.

Seit 2011 findet in der Gemeinde Schorfheide jährlich das Schorfheidefrühstück statt. Es ist ein gemeinsames Picknick auf offener Straße, zu dem alle Bürger eingeladen sind. Die lange Frühstückstafel aus Bierzeltgarnituren wird von den rund 50 Schorfheider Vereinen gedeckt. Diesmal beteiligten sich 33 am Frühstück, darunter etwa die Kirchengemeinde Groß Schönebeck, der Bürgerverein Groß Schönebeck und der Finowfurter Flößerverein. Nicht zu vergessen ist die Freiwillige Feuerwehr Klandorf. Beigesteuert wurden Kuchen, Herzhaftes, allerlei Erfrischungsgetränke, Spirituosen und natürlich eine reichhaltige Portion guter Laune. Jeder brachte etwas mit und über den Tisch hinweg fanden Gespräche statt, die die Menschen verbinden. So fand sich in Klandorf unter anderen auch eine Delegation der Partnergemeinde Mielno aus Polen, bei der es allerlei Köstliches zu entdecken gab. Gitti Oltersdorf betreute den Stand der Lebenshilfe "Heidehaus" Groß Schönebeck. Dort duftete es verführerisch nach frischem Popcorn. Ebenfalls lecker und originell zeigte sich die Gummibärchenbowle, die Kareen Hesse und Annett Hanke vom Finowfurter Sportverein anboten.

Ganz naturverbunden ging es bei den Imkern vom Imkerverein Finow/Schorfheide zu. Vorsitzender Uwe Zander und seine Mitstreiter hatten sich zudem etwas ganz Besonderes ausgedacht. Als Dank für die gute Zusammenarbeit wurden der Gemeindeleitung kleine, selbst angefertigte Holzbrettchen überreicht. Modern und bürgernah hatte Jörg Mitzlaff vom Bürgerverein Schorfheide für vier Stunden einen WiFi-Hotspot unter freiem Himmel eingerichtet, mit dessen Hilfe man auch gleich an der Online-Petition für die Erweiterung der Stammstrecke der Heidekrautbahn bis nach Berlin-Gesundbrunnen mitmachen konnte. Die Groß Schönebecker kämpfen für den Zuganschluss nach Berlin.

Viel bürgerliches Engagement

Etwas wesentlich Unterhaltsameres stellten Schauspielerin Corinna Harfouch und Erdmut Wizisla vor: Ihren im Juni gegründeten Theaterverein. Für die Proben nutzen sie den einstigen Saal der Dorfgaststätte, an dem vor allem bei den Älteren noch viele Erinnerungen hängen. "Wir wollen nicht Kultur nach Klandorf bringen, sondern die Kultur mit den Menschen machen", so der Literaturwissenschaftler Erdmut Wizisla. Dazu gehörten, neben dem Theater, auch Zauberei, Musik und vieles mehr, so Wizisla. Die Klandorferin Christa Preuß zeigte sich ganz begeistert. Sie lebt seit 1956 in dem 200-Seelen-Dorf.

Überhaupt schwebte der Geist der Gemeinschaft und des Miteinanders über der gesamten Veranstaltung, die im Wechsel jeweils in einem der neun Ortsteile der Großgemeinde Schorfheide stattfindet. Der Musiker Ron Randolf sorgte mit seinen verschiedenen Musikprojekten für die musikalische Umrahmung.

In Klandorf schloss sich nun der Kreis, jedes Dorf war einmal Gastgeber. Im nächsten Jahr startet dann wieder Finowfurt zur zweiten Runde durch.