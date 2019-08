Fest in Aurith: Boote werden übersetzen

Dietmar Puttins

Ziltendorf Die Entscheidung fiel gestern: Wie schon 2018 sollen bis zu zwei kleine Boote aus Polen an diesem Sonnabend, 31. August, die Besucher des "12. Deutsch-Polnischen-Sommerfestes 2019" zu den Ufern in Aurith und in Urad bringen. "Unsere polnische Partnergemeinde Cybinka hat uns mitgeteilt, berichtet Marta Sztelmach-Wiecek, Geschäftsführerin des Fördervereins Schlaubemündung-Odertal, "dass die polnische Wasserwirtschaft ein Übersetzen mit Booten verbindlich zusagt." Heute Morgen sollte dazu um 9.30 Uhr ein Probebetrieb zwischen den Fährstellen von Urad nach Aurith stattfinden.

"Ohne das Übersetzen hätte ein Highlight des Festes gefehlt und ein Ersatzverkehr mit Bussen wäre schwierig geworden", weiß Marta Sztelmach-Wiecek. Am gestrigen Montag lag nach Daten des Landesamtes für Umwelt der Oder-Pegel in Frankfurt bei 92 cm (Stand: 16.10 Uhr) und in Eisenhüttenstadt bei 1,62 (Stand: 16 Uhr). Bei Aurith gibt es keine Messstelle.

Veranstalter des länderübergreifenden Festes sind die fünf Gemeinden im Amt Brieskow-Finkenheerd, der Förderverein Schlaubemündung-Odertal und die polnische Partnergemeinde Cybinka. In Aurith geht es um 12 Uhr mit der Begrüßung der polnischen Delegation auf deutscher Seite los. Um 12.15 Uhr folgt die offizielle Eröffnung auf der Bühne. Bis in die Abendstunden (18 Uhr) gibt es dann in halbstündlicher Abfolge zahlreiche Musik-, Tanz-, Trachten- und Theater-Präsentationen sowie Show-Einlagen zu sehen und Marktstände zu besuchen, an denen Handwerkskunst gezeigt und Waren zum Verkauf angeboten werden. Auf polnischer Seite, in Cybinka, startet das Fest um 14 Uhr. Einzelinterpreten wie etwa der Saxophonist Thomas Wendland oder Künstler und Gruppen aus dem Amt Brieskow-Finkenheerd bestreiten das Programm, das bis 24 Uhr andauert.