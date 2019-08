Platzeck wünscht sich Rot-Rot-Grün

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Britta Stark, um den erneuten Einzug in den Brandenburger Landtag kämpfende Sozialdemokratin, kündigte ihn als "sympathischen und erfolgreichen Ministerpräsidenten und Krisenmanager" an: Matthias Platzeck war am Montagnachmittag "auf eine Stunde" im Bernauer "Ofenhaus" zu Gast und wollte "über Politik reden".

Bevor die rund 50 Zuhörer bei tropischen Temperaturen ihre Fragen stellen konnten, bekannte Platzeck, dass ihn einige Entwicklungen im Land noch manchmal unruhig schlafen lassen. "Die Datenlage ist blendend, die Stimmung nicht. Das sollte uns zu denken geben", so der frühere brandenburgische Ministerpräsident. Zugleich warb Platzeck für "mehr offene, politische Debatten".

Auf eine entsprechende Frage räumte Platzeck ein, dass er bei der Landtagswahl für die AfD mit Ergebnissen rechnet, die "schon erheblich" sind. Er glaube aber, dass die SPD die stärkste Partei in Brandenburg sein werde, so der frühere Ministerpräsident.

Der Bernauer Josef Keil beklagte, dass die politische Nomenklatur das Hauptthema Zuwanderung nicht bearbeite. Niemand sage beispielsweise, wie es mit den Flüchtlingen im Barnim weitergehen soll, so der Sozialdemokrat. Manfred Hübler warnte vor "italienischen Verhältnissen", bei denen alle paar Jahre gewählt werden müsste. In den ostdeutschen Bundesländern fehle eine politische Bildung, so der Panketaler Burkhard Tomaschewski. Ein Bernauer warb schließlich für ein Schwimmbad in seiner Stadt. Doch da konnte Britta Stark lediglich auf die nächsten Kommunalwahlen verweisen – in ein paar Jahren.

Für die Koalition in Potsdam hatte Platzeck einen klaren Wunsch: Rot-Rot-Grün.