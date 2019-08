Fräse frisst Decke

Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Briesen hat am frühen Montagmorgen pünktlich begonnen. Eine große Fräse der Firma Feind aus Lübben fraß die vier Zentimeter dicke Deckschicht in bis zu zwei Meter breiten Bahnen von der Straße. Vier Mal musste die Maschine über die 1,2 Kilometer lange Strecke. Der Fräse folgten kleinere Geräte, mit denen die zahlreichen Einbauten wie Kanaldeckel freigeschnitten wurden. Der alte Asphalt kam ins Mischwerk nach Frankfurt, wo er aufbereitet und irgendwann in einer anderen Straße als Tragschicht wieder eingebaut wird.

Nächster Schritt: Feinarbeiten

"Die Arbeiten in den nächsten zwei Wochen werden so ablaufen wie auf der letzten Anwohnerinformation angekündigt – wenn das Wetter mitspielt", sagte Bauleiter Andreas Porzig von der Firma Oevermann. Heute und am Mittwoch erfolgen Feinarbeiten an der vorhandenen Tragschicht. Außerdem will der Zweckverband unter anderem 43 Schieberkappen für die Trinkwasserleitung unter der Straße austauschen. In der Zeit können Anlieger vorsichtig die Baustelle passieren. Von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 5 Uhr, ist das nicht möglich. Da wird die Bitumenemulsion aufgespritzt, die dafür sorgt, dass die neue Decke richtig auf der Unterschicht haftet. Die Emulsion sei sehr klebrig, sagte Porzig. Er verweist darauf, dass extra für Autofahrer am kleinen Parkplatz gegenüber der Pizzeria eine provisorische Zufahrt zur Lindenstraße geschaffen wurde, über die man zur Apotheke, zur Kirche und zu den Parkflächen am südliche Ende der Lindenstraße gelangt.

Frühaufsteher können am Donnerstag zwischen 5 und 7 Uhr die Ortsdurchfahrt queren. Danach wird zwischen Kreuzungsmitte an der Sparkasse und der Ortsausfahrt Asphalt aufgebracht. Am Freitag folgt der Abschnitt von der Kreuzung bis zur Einmündung Karl-Marx-Straße. Jeweils bis 5 Uhr am folgenden Morgen darf auf den frischen Asphalt kein Auto. Am Wochenende ist die Straße für Anlieger frei, in der nächsten Woche folgen Nach- und Markierungsarbeiten. Auch dann ist für Anlieger das Passieren möglich.