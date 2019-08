Mädchen sexuell belästigt

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend ein Mädchen in Falkensee sexuell belästigt und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Mädchen war am 24. August gegen 23.20 Uhr mit dem Fahrrad auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Havelländer Weg unterwegs als circa 150 Meter vor der Friedrich-Engels-Allee ein unbekannter Mann auf dem Fahrradweg stand. Dieser schubste das Mädchen vom Fahrrad und drückte sie auf den Waldboden. Er versuchte, das Mädchen zu küssen und schlug sie ins Gesicht als sie sich wehrte. Dem Mädchen gelang durch starke Gegenwehr und Einreden auf den Mann die Flucht.

Sie verständigte ihre Eltern und ging mit ihrem Vater zur Polizei. Diese leitete sofort eine Suche mit Hunden und Polizeihubschrauber ein, konnte den Täter jedoch nicht finden. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie schilderte gegenüber den Beamten. dass ihr kurz vor der Begegnung mit dem Täter auf demselben Wen ein anderer Fahrradfahrer entgegen kam, der den unbekannten Täter möglicherweise gesehen hat oder an ihm vorbei gefahren ist. Ein weiterer Radfahrer sei während der Tat ebenfalls aus Richtung Friedrich-Engels-Alle in Richtung Bahnhof an der Stelle vorbei gefahren, hatte den Tatort, der sich im Wald neben dem Fahrradweg befindet, passiert, aber offensichtlich ohne die beiden Personen im Wald zu bemerken.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen eines Sexualdeliktes aufgenommen und sucht nun nach dem Täter, sowie nach den beiden Fahrradfahrern, die wichtige Zeugen sind.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, kräftige, aber nicht dicke Gestalt mit kleinem Bierbauch,ca. 2 Millimeter kurze, dunkelgraue Haare. Er hatte so genannte Akne-Furchen im Gesicht (beide Wangen), dazu war seine Nasenspitze auffallend groß ("Knollnase"). Er trug eine dunkle Strickjacke und ein dünnes Shirt, hatte blaue Jeans und schwarze Sneaker mit weißer Sohle und reflektierenden Streifen an. Er sprach Deutsch aber auch eine mutmaßlich osteuropäische Sprache. Auf Grund der Gegenwehr müsste er Verletzungen oder Schwellungen im Gesicht haben.

Hinweise zum Täter an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275-0, was insbesondere auch auf die beiden Fahrradfahrer zutrifft. Außerdem kann das Hinweisformular im Bürgerportal auf www.polbb.eu/hinweis genutzt werden.