Grünen-Kandidat Klemp: "Die Klimakrise gängelt uns"

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Heiner Klemp könnte ziemlich gelassen Wahlkampf machen. Mit dem achten Platz auf der Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen sitzt er nach dem 1. September recht sicher im Potsdamer Landtag. Selbst wenn der Höhenflug seiner Partei bei der letzten Umfrage zunächst beendet war, die Grünen können gegenüber der Wahl vor fünf Jahren wohl mindestens auf eine Stimmenverdopplung hoffen. Und sicher erscheint derzeit auch eine Regierungsbeteiligung.

Wer künftig das Land führt, entscheiden natürlich am Sonntag die Wähler. Doch ein Dreier-Bündnis scheint mit Blick auf die Umfragewerte wahrscheinlich. Und die Grünen wären fast sicher dabei. Mit wem? "Wir müssen sehen, wo wir die meisten unserer Positionen durchsetzen können", sagt Klemp. Die Grünen wollen auf Angebote nach der Wahl warten. Dabei müsse jede Seite kompromissfähig sein, so Klemp. Nur von einer Position wolle seine Partei nicht abrücken: Eine Fortsetzung des Braunkohleabbaus könne es auf keinen Fall mit den Grünen geben, sagt Klemp. "Das ist unsere rote Linie, sonst können wir einpacken."

"Keine weiteren Tagebaue!", laute die Forderung von Bündnis 90/Die Grünen. Das Versprechen der CDU, keine weiteren Dörfer mehr abzubaggern, sei ihm nicht deutlich genug. "Man kann auch um ein Dorf herum abbaggern", sagt der Lehnitzer.

Klemps vermeintliche Gelassenheit im Wahlkampf weicht spätestens mit dem Blick in die Zukunft. "Jeder spürt eine große Verantwortung auf uns zukommen", sagt er. Von der neuen Regierung würden schnelle Ergebnisse erwartet. Doch vieles brauche Zeit. Der Strukturwandel in der Lausitz hätte längst eingeläutet werden müssen, sagt Klemp. Die Verbesserungen in der Verkehrsinfrastruktur bräuchten oft zu lange Zeit. Die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke nach Liebenwalde sei wichtig und sinnvoll, aber kaum innerhalb einer Legislaturperiode zu schaffen. "Dabei hätten wir die Verbindung längst haben können, genauso wie die S-Bahn nach Velten", stellt Klemp fest. Um der weiteren Enttäuschung bei Nutzern von Bus und Bahn vorzubeugen, will Klemp schnelle Verbesserungen auf andere Weise erreichen. Zum Beispiel durch Landesbusse. Bislang gibt es die nicht, weil der ÖPNV Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte ist. Doch dafür müsste nur das Nahverkehrsgesetz verändert werden, sagt Klemp. Dann könnten Busse kreisübergreifend fahren und neue Angebote schaffen. "Wir brauchen eine Verbindung zwischen Oranienburg und Wandlitz", fordert Klemp.

Klemp zählt weitere Versäumnisse auf, die behoben werden müssten. Weil zu wenig Lehrer ausgebildet werden, solle das Lehramt künftig auch in der Lausitz studiert werden können. Die Förderpolitik in der Landwirtschaft bevorzuge große Unternehmen. Die Kontrolle der Betriebe sei unzureichend, durchschnittlich weniger als eine volle Stelle stehe dafür in den Landkreisen bereit. Außerdem müssten Alternativen zur jetzigen Praxis ermöglicht werden, sagt Klemp. Es könne nicht sein, dass für mobile Hühnerställe eine Baugenehmigung erforderlich ist. Sie seien die ökologische Alternative zu Megaställen, die ja auch in Oranienburg niemand wolle.

Bei der Versorgung mit schnellem Internet gebe es dringend Nachholbedarf, sagt der Lehnitzer. Davon hinge die Entwicklung ländlicher Regionen ab. Immer mehr Städter zögen mit guten Ideen aufs Land, würden sich aber nur dort ansiedeln, wo sie schnelles Netz haben.

Die Angst vor grünen Politikzielen will Klemp den Brandenburgern nehmen – auch mit Blick auf die Volksinitiative Klimanotstand, die zwar nicht von seiner Partei, aber vom Oranienburger Henning Schluß ausgeht. Es sei angesichts der unterschiedlichen Volksinitiativen zu Insekten-, Bienen- und Klimaschutz und zur Verkehrswende etwas unübersichtlich geworden, findet Klemp. Aber die Fülle der Initiativen zeige die Dringlichkeit, zu handeln. "Der Klimanotstand ist keine Gängelung der Menschen, die Klimakrise gängelt uns", sagt Klemp. Insofern seien notwendige Veränderungen wichtig. "Ökologisch und sozial unterscheiden sich nicht." Klemp erklärt das mit einem simplen Beispiel: Wer genug Geld habe, könne sich eine Klimaanlage installieren und seinen Brunnen tiefer graben. "Wer sich das nicht leisten kann, muss schwitzen." Deshalb seien Lösungen wichtig, die allen helfen. Die Dürrehilfe für Landwirte gehöre nicht dazu. "Sie ist bloß ein Schadensausgleich und bekämpft nicht die Ursachen", so der Landtagskandidat.

Der mit seiner Familie in Lehnitz lebende Kandidat hat viele Ideen, die er gern diskutieren und umsetzen würde. Im Wahlkampf ist er mit einem einsitzigen Elektroauto unterwegs. So fällt er auf. "Aber man steht damit genauso im Stau", sagt er. Die Lösung sei langfristig nicht der E-Antrieb, sondern eine Reduzierung des Individualverkehrs.

Viele Vorschläge zu Bildung, Verkehr, Stadt- und Wirtschaftsentwicklung hatte Klemp auch schon im Bürgermeisterwahlkampf vor zwei Jahren. Bei unterschiedlichen Diskussionsrunden wurden ihm Kompetenz und das Zeug zum Stadtoberhaupt attestiert. In der Stadtverordnetenversammlung arbeitete er fleißig und akribisch Beschlussvorlagen ab. Doch bei der Wahl im September 2017 stellte sich einmal mehr heraus, dass Oranienburg kein grünes Pflaster ist. Klemp schaffte lediglich 8,4 Prozent und war darüber sehr enttäuscht. Zur Kommunalwahl im Mai trat der langjährige Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung in dem aus grüner Sicht schwierigsten Wahlkreis der Stadt an und kam nicht erneut ins Stadtparlament. Dort sitzt nun seine Frau Petra Klemp für die Grünen. Heiner Klemp vertritt seine Partei dafür im Kreistag.

Jetzt will er Oranienburg, Leegebruch und Liebenwalde (Wahlkreis 9) in Potsdam vertreten. Dass er das Direktmandat holt, hält er für illusorisch. Er kämpfe für viele Stimmen für Bündnis 90/Die Grünen. Sollte die Wahl in den Landtag trotz des achten Listenplatzes nicht klappen, bleibt ihm sein Job als Unternehmensberater in Berlin, den er gern macht. "Einige Kollegen sind traurig, dass ich nach der Wahl weg bin." Aber das Landtagsmandat sei ein Vollzeitjob, den er auch so ausfüllen wolle, verspricht Klemp.