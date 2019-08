Schlagabtausch der Kandidaten

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Gleich vier Kandidaten wollen Bürgermeister werden – so viel Aus-Wahl gab es noch nie in der Gemeinde Schorfheide. Am Sonntag kam es zwischen den Vieren zum verbalen Schlagabtausch: Der Bürgerverein Groß Schönebeck hatte zu einer Podiumsdiskussion geladen.

Knapp zwei Stunden debattierten Sven Weller (Freie Wähler), Katharina Slanina (Linke), Mandy Schüler (Grüne) und Wilhelm Westerkamp (Bündnis) über die Zukunft der Gemeinde. Inhaltlich liegen die Kandidaten in vielen Punkten nah beieinander. Alle sprechen sich für einen besseren öffentlichen Nahverkehr aus und wollen die Kitas und Schulen erhalten und ausbauen. Auch die ärztliche Versorgung auf dem Land liegt allen am Herzen. Graduelle Unterschiede gibt es vielmehr im Detail: So gibt sich Wilhelm Westerkamp vom Bündnis Schorfheide wirtschaftsfreundlich: "Die Gemeinde braucht Investoren, sonst ist kein Geld für freiwillige Aufgaben da", so seine Position. Bisher sei Schorfheide sehr erfolgreich darin, Geld in die Gemeinde zu holen. Katharina Slanina als Linke sieht dies etwas anders: Investoren brauche man gar nicht, die Gemeinde sollte lieber vieles selbst machen.

Auch beim Thema altersgerechtes und soziales Wohnen gibt es Gemeinsames: Es gebe nicht genügend Raum für altersgerechtes Wohnen, meint Katharina Slanina. Ginge es nach ihr, würde die Gemeinde Seniorenwohnungen bauen und das Geschäft nicht profitorientierten Unternehmen überlassen. Dezentrale Unterbringung für Ältere fordert auch Mandy Schüler und Sven Weller, der zudem mehr sozialen Wohnraum will. Auch Westerkamp sieht die Älteren im Fokus der Politik: Beim altersgerechten Wohnen habe das Bündnis Schorfheide und der Bürgermeister schon einiges auf den Weg gebracht: In Finowfurt gebe es derzeit drei Projekte und in Groß Schönebeck ein weiteres, so Westerkamp.

Großen Raum in der Debatte nahmen die Defizite in der Gemeinde ein: Es gebe zu wenig Bürgerbeteiligung, meinte etwa Sven Weller. Die Ortsbeiräte in den Dörfern müssten selbstständiger werden und ein eigenes Budget haben, so Weller. Katharina Slanina möchte es sogar noch bürgernäher und für die Bürger eigene Budgets in den Ortsteilen schaffen. Die Kandidatin der Grünen, Mandy Schüler, sieht eine Ungleichbehandlung der Ortsteile. Ihrer Meinung nach mache die Verwaltung einfach ihr Ding und die Bürger würden nicht ausreichend beteiligt.

Wilhelm Westerkamp vom Bündnis Schorfheide, der von allen Kandidaten am längsten in der Kommunalpolitik aktiv ist, sah sich plötzlich in der Verteidigungsposition: Die Benachteiligung von Dörfern sieht er in der Gemeinde nicht und die Ortsbeiräte hätten eine starke Stellung. Als Mandy Schüler behauptete, in Lichterfelde werde nicht investiert, platzte es aus ihm heraus: "Wie lange leben sie eigentlich hier?" In Lichterfelde werde sehr viel investiert, so Westerkamp und verwies auf den jüngst sanierten Schlossgarten und Infrastrukturprojekte.

Drei der vier Kandidaten kritisierten die Gemeindeverwaltung und die Übermacht vom Bündnis Schorfheide und waren sich einig, dass sie als Verwaltungschef und Bürgermeister vieles besser machen würden. Politische Prozesse müssten transparenter sein, sind sich etwa Slanina und Weller einig. Bürgeranfragen würden von der Verwaltung oft ignoriert, meinte Mandy Schüler. Das ginge nicht. Als Moderator Rainer Klemke fragte, wie sich die vier die Gemeinde im Jahr 2028 vorstellen, erstrahlte der Raum in Rosa: "Die Gemeinde wird zum Inbegriff für gutes Leben auf dem Land", meinte etwa Mandy Schüler. Es gebe keine monotonen Maisfelder und auf den Straßen würden statt Autos Kinder sein.

Blick in die Zukunft

Sven Weller wünscht sich, dass der Zusammenhalt der Schorfheider dann stärker ist. Wilhelm Westerkamp denkt, dass die Gemeinde bis dahin weiterwachsen und es dank neuer Unternehmen und Breitbandausbau gute Arbeitsplätze vor Ort geben werde. Zudem werde es eine Feuerwehr mit jungem Fahrzeugbestand und eine solide Finanzpolitik geben, so seine Vision für die Zukunft. Katharina Slanina wünscht sich, dass auch 2028 der dörfliche Charakter in Schorfheide erhalten sein wird. Wachstum um jeden Preis sei falsch und der Landesentwicklungsplan habe seine Berechtigung, so Slanina.