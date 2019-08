Rettung für Flecken Zechliner Feuerwache

Brian Kehnscherper

Flecken Zechlin (MOZ) Die Finanzierung für den Neubau der Flecken Zechliner Feuerwache ist gesichert. Wie Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) auf Anfrage sagte, hat das Land einer Fristverlängerung für die Fördermittel zugestimmt.

Die Stadt hat nun bis zum 31. Dezember 2020 Zeit, den Neubau zu errichten. Das mehr als 1,3 Millionen Euro teure Projekt wird mit 555 000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) gefördert. Da dieses aber zum Ende dieses Jahres ausläuft, hätte das Gebäude spätestens am 31. Dezember fertig sein müssen. Durch Verzögerungen bei der Planung wurde es immer unrealistischer, dass diese Frist eingehalten werden kann. Als das Projekt zu scheitern drohte, bat die Stadt um Fristverlängerung. Die Feuerwehrleute protestierten in der Stadtverordnetenversammlung. Auch der Fernsehsender rbb berichtete über den Unmut der Einwohner über die Situation.

Nun ist die Finanzierung des Vorhabens gesichert. Das Rathaus hat bereits erste Gespräche mit den Baufirmen geführt. Da noch weitere Absprachen ausstehen, gibt es laut Schwochow noch keinen genauen Termin für den Baustart. "Ich gehe aber davon aus, dass wir Ende September anfangen können", so der Bürgermeister. Er nimmt an, dass der Neubau im Oktober oder November kommenden Jahres fertiggestellt wird. "Weil wir über den Winter bauen, dauert es ein bisschen länger. Ich gehe aber davon aus, dass es realistisch ist, die neue Frist einhalten zu können", so Schwochow. Die Wache wird über Stellplätze für zwei Einsatzfahrzeuge verfügen. Zudem sind ein Schulungsraum mit Küche, ein Büro, eine Werkstatt, ein Techniklager sowie Umkleiden und sanitäre Anlagen geplant. Auf der Außenanlage soll zudem eine 250 Quadratmeter große Übungsfläche entstehen. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf rund 770 000 Euro.

"Wir rechnen derzeit mit zusätzlichen 80 000 Euro für nicht förderfähige Kosten für die Ausstattung", so Schwochow.