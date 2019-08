Überzahl nicht genutzt

Kai Beißer

Wildau (MOZ) Es lief die 45. Minute, als Briesens Angreifer Kevin Schübler über halblinks Fahrt aufnahm und von David Goltz nur mit einer Notbremse gestoppt werden konnte. Die Rote Karte war folgerichtig, der anschließende Freistoß von Christoph Hanke landete am Gebälk.

Eine Halbzeit lang waren die Gäste also in Überzahl, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. "Woran das gelegen hat? Nach einer durchwachsenen Vorbereitung ist der eine oder andere Spieler körperlich noch nicht so weit", versuchte sich Trainer Ronny Pesch an einer Erklärung. "Die Truppe ist eh schon dezimiert, und angesichts der kräftezehrenden Temperaturen hatten wir einfach nichts mehr zuzu-setzen. Daran müssen wir arbeiten. Aber wir können nur zweimal in der Woche trainieren – wenn ein Spieler merkt, dass er nach 60 Minuten platt ist, dann muss er eben eigenständig noch ein bisschen mehr tun."

Rückstand nach einer Ecke

Pesch musste zudem einge-stehen, "dass wir an diesem Tag wohl noch lange hätten weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen." Aber damit nicht genug, kassierten die Briesener mit einem Mann mehr zwei Gegentreffer, als der Ball nach einer nicht rigoros genug geklärten Ecke Ronny Brendel vor die Füße fiel (65.) und dieser schließlich fünf Minuten vor Ultimo von der Grundlinie den gerade eingewechselten Christopher Lamp-recht bediente.