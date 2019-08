Eine Schule mitten im Wald

Karl Kapahnke

Briese Es ist wie eine andere Welt, wenn die Besucher die Waldschule Briese betreten. Es ist eine Idylle, in der Mensch und Natur noch in Einklang miteinander leben.

Grillen zirpen, Vögel zwitschern und Bäume wiegen ihre Zweige langsam im Wind. Es ist ein Ort, an dem Mutter Natur im Vordergrund steht und an dem die heimische Tier- und Pflanzenwelt auf einzigartige Weise erlebbar gemacht wird. Es ist ein Ort zum Ausspannen und zum Wohlfühlen. Genau das ist auch das erklärte Ziel des Trägervereins der Waldschule Briesetal. "Das grüne Fleckchen ist auf jeden Fall einen Ausflug wert", sagt Jörg Hargesheimer, der mit seinem Enkel Jacob die Waldschule besucht. "Wir waren gerade im gegenüberliegenden Mini-Monkey-Kletterwald. Das ist einfach super, dass sich unser Enkel dort drüben austoben kann und hier zur Ruhe kommt und ganz nebenbei auf spielerische Weise etwas über die Natur lernen kann", erzählt der Pankower begeistert.

Idyllischer Ort

Die Schule sei nicht nur für Familien geeignet, sondern besonders bei Schulklassen und Kitagruppen oder auch für Veranstaltungen wie Abschlussfeste begehrt, erzählt Karin Burger. Die Biologin und Waldpädagogin arbeitet seit Mai an der Waldschule. Dafür ist sie von Hamburg nach Glienicke gezogen, erklärt die 56-Jährige. Mit Begeisterung zeigt und berichtet sie in Führungen, die vor allem bei Kindern im Alter von 3 bis 13 Jahren beliebt sind, von den vielfältigen Biotopen, die auf dem 5 000 Quadratmeter großen Außengelände der Einrichtung seit 1998 angelegt wurden. "Im großen Teich kann man Ringelnattern und Frösche beobachten. Es gibt eine eigens angelegte Binnendüne und eine Wildbienenmauer. So wie im Arboretum sind auf dem Gelände Informationstafeln zu finden, auf denen lehrreich aber vor allem spannend über die heimischen Baumarten berichtet wird. Das charakteristische Torfmoos kann am Moorbiotop bewundert werden", erklärt die Naturliebhaberin.

Bei einer Führung mit dem eindeutigen Namen Walderlebnis oder im jährlichen Sommercamp in den Ferien werde zudem das nahegelegene Moor im Briesetal erkundet und das im Haupthaus liegende Waldzimmer mit vielfältigen Tierpräparaten besichtigt. "Davon ist einfach jeder beeindruckt.", erzählt Karin Burger und rückt eines der Fuchspräparate zurecht. Von diversen Vogelarten über Biber, Fuchs, Waldkatze, Hase und Murmeltier ist eine kleine Waldlandschaft zu bewundern. "Neben dem Bildungsauftrag geht es hier natürlich um Spaß, den die Kinder und Familien hier haben sollen. Es ist toll, wie man mit recht einfachen Mitteln und ohne riesigen Aufwand die Kleinen so gut erreichen kann.", betont die Biologin. Mit allen Sinnen können Besucher die Natur an zahlreichen Stationen erkunden. Ein Beispiel ist das Waldxylofon mit seinen klingenden Hölzern, auf denen sich eine Melodie spielen lässt. An der Wasserbaustelle gibt es einer Pumpe mit Wasserwall. Durch den Bibertunnel können Kinder sogar durchkrabbeln.

Montag bis Freitagvon 8 bis 15 Uhr und in den Sommermonaten zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet