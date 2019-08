Botschaften auf versteckten Steinen

Volkmar Ernst

Mühlenbecker Land (MOZ) Bilder vom Mühlenbecker Land und mit Bewegungsstudien stellt die in Schildow lebende Künstlerin Anette Betros derzeit im Rathaus der Gemeinde aus. Doch es genügt ihr nicht, dass die Gäste sich die Bilder ansehen, sie will sie auch zur Bewegung animieren – zu Spaziergängen beispielsweise.

Deshalb heißt es ab Sonnabend: "Augen auf im Mühlenbecker Land!" Sie hat bemalte Steine im Ort und der näheren Umgebung versteckt. Auf jedem Stein ist eine kleine Botschaft hinterlegt. Wer ein Kunstwerk findet, sollte entweder davon ein Foto oder aber auch von sich mit Kunstwerk auf Facebook: Art of Anette Betros #Steingefunden posten. Wer will, kann den Stein behalten, wer will, kann ihn auch wieder verstecken und Hinweise zur Suche versenden. Die Kunst-Bewegungsaktion startet mit dem ersten Hinweis am Sonnabend.