Herzblut für die Gartenarbeit

Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Die Plakette kommt an unser Haus. An die Laube", sagt Matthias Wandel aus Neschholz. In seinen Händen hält er eine von Kindern der Werkstufe der Förderschule "Am grünen Grund" gefertigte Keramikplakette. Sie trägt die Aufschrift "Bad Belzig blüht auf 2019".

Minuten zuvor war Matthias Wandel am Sonnabend Nachmittag durch Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) vor die Hauptbühne am Markt gebeten worden. Dort gab der Verwaltungschef im Rahmen des Altstadtsommers vor viel Publikum die Gewinner des gleichnamigen Wettbewerbs bekannt.

Eine siebenköpfige Jury war Anfang Juli ausgeschwärmt, um in den Ortsteilen Neschholz und Dippmannsdorf sowie in der Kernstadt zwischen Karl-Marx-Straße und Gartenstraße nach besonders gepflegten Anwesen Ausschau zu halten.

An der Spitze der Jury stand der Bürgermeister. Für den in den Ruhestand gewechselten Thermechef Dr. Christian Kirchner war seine Nachfolgerin Ina Fink dabei. Bauamtsleiter Christoph Grund, der zum 1. September ebenfalls in den Ruhestand geht und sein Nachfolger Robert-Walter Wildgrube komplettierten mit den früheren Stadtverordneten Dietmar Hummel und Werner Sternberg sowie mit Ortsvorsteher Candy Schulze aus Kuhlowitz/Preußnitz die Jury.

Nachdem vor wenigen Tagen eine Einladung aus dem Rathaus zum Stadtfest in Wandels Briefkasten steckte, ahnte der Neschholzer bereits, dass Haus und Garten bei der Jury Eindruck hinterlassen haben könnten. Schließlich ist der Verschönerungswettbewerb in den vergangenen Jahren zu einer Tradition und der Wettbewerbstitel "Bad Belzig blüht auf" zu einem Begriff geworden.

In ihrem schmucken Haus in Neschholz wohnen die Eheleute bereits seit 2007. "Den grünen Daumen hat aber meine Frau Anett. Ich darf mich hier nicht mit den Lorbeeren schmücken", so der 44-Jährige Matthias Wandel und sagt, dass sich seine gärtnerische Leidenschaft für den Blumengarten in Grenzen hält. Umso mehr Herzblut investiert seine Ehefrau.

Im Ortsteil Dippmannsdorf war der Jury wiederum das Grundstück der Familie Brand und in Bad Belzig das der Familie Lüttich sprichwörtlich ins Auge gefallen.

Die durch die Auszeichnung zu Gartenaktivisten geadelten Eheleute durften sich neben der schmucken Plakette auch im 26. Jahr des Bestehens des Verschönerungswettbewerbes über eine Urkunde und einen SteinTherme-Gutschein freuen.

Der Verschönerungswettbewerb wurde 1993 vom damaligen Belziger Fremdenverkehrsverein aus der Taufe gehobenen. Zweimal stand die Zukunft der Aktion zwischenzeitlich vor dem Aus. Letztmals vor drei Jahren, nachdem 2016 die 14 zur Stadt gehörenden Dörfer zum wiederholten Male bereist worden waren. Doch entgegen allen Erwartungen konnten sich die Stadtverordneten damals nicht dazu durchringen, das Ende des Wettbewerbs zu besiegeln und alternativ ein neues Format für die Idee zu suchen.