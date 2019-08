Brandenburg Wenn man sich beim größten Klassentreffen der Stadt wiedersieht, wenn einem der Duft von Zweitakt-Motoren und echter Grilletta im Theaterpark in die Nase weht und das Softeis aus der Muschelwaffel schmeckt wie aus Kindertagen, dann kann das nur eins bedeuten: die mittlerweile etablierte "Ost Cola" Party geht in die nächste Runde! Im Brandenburger Theater lässt die Fan-Gemeinde am Samstag, 21.September, mit der siebenten Veranstaltung der Reihe den Sommer gemeinsam ausklingen. Einmal mehr lässt die traditionelle Fotoausstellung mit historischen Stadtansichten die Erinnerung der Besucher ebenso erwachen – ebenso wie die Musik staatlich eingestufter Schallplattenunterhalter und einer Live Band. Zudem stehen in diesem Jahr DDR-Oldtimer zum Anfassen und für eine Mitfahrt bereit, beispielsweise ein Barkas der Interflug, mit dem seinerzeit Flugzeugbesatzungen chauffiert wurden.

Eintrittskarten für "Ost Cola 7" sind zum Preis von 19 Euro ab sofort in der Ticketeria in der Sankt-Annen-Galerie, im Salon Rehwald, bei Uhren, Schmuck und Trauringe Rupp in der Steinstraße, in der ERGO-Generalagentur Volker Mattig in Kirchmöser sowie an der Theaterkasse erhältlich. Alle auswärtigen Ost Cola-Freunde, besonders solche mit Internetanschluss, können Karten zudem online über Reservix bestellen.