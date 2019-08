"Drachen" erobern Rathenow

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Stadt Rathenow zelebriert sich auch wasserseitig. Am Stadtfestwochenende kommen die besten Mannschaften im Kutterrudern zu den Deutschen Meisterschaften in die Kreisstadt (Mehr dazu am Sonntag). Eine Woche drauf findet das 15. Drachenbootrennen statt. Dabei messen sich acht Jugendmannschaften bei der Kreisolympiade im Drachenbootrennen am 13. September auf der Stadthavel zwischen Mühle und Kino, am folgenden Tag wetteifern insgesamt 24 Mannschaften um die begehrten Preise in verschiedenen Wertungskategorien.

Luden die Organisatoren des Drachenbootrennen in Rathenow noch zum Pressegespräch in der vergangenen Woche, waren zwei Mitglieder des einladenden Vereins, Drachenboot Havelland e.V., zur selben Zeit in Thailand zur Weltmeisterschaft. Die beiden Sportler, die mit dem Nationalkader um internationale Erfolge ringen, Katja Kirstein und Stefan Wanke, werden auch am 14. September mit den Designer Drachen des in Premnitz ansässigen Vereins an den Start in Rathenow paddeln.

An jenen Samstag werden die Trommeln und Anfeuerungsrufe durch Optikpark und Teile der Kreisstadt hallen. 23 Erwachsenen-Teams und die Gewinner der Schüler-Cups wetteifern in drei Kategorien um den MAP-Cup in der Premium-Kategorie, den Ohst-Cup in der Kategorie Sport und den Volksbank-Cup in der Fun-Wertung. Zudem gilt es für das Team "Monsterdrachen" den Bürgermeister-Cup 2019 zum dritten Mal in Folge zu gewinnen und damit endgültig zu sichern. Gelingt es der Mannschaft nicht, kann dieser Pokal weiter wandern. Kostümierte und besonders gekleidete Teams können auch um den Kreativ-Cup wetteifern.

Die Cups sind gestaltete Fliesen vom Natursteinwerk in Rathenow. Das Unternehmen hat selbst Chance auf einen "ihrer" Cups - es stellt das Team "Granit Blöcke". So wie dieses Team repräsentieren einige im Starterfeld ein Unternehmen der Region. Für die Havelland Kliniken starten die "Schnabeltassen", RFT Kabel Brandenburg startet mit den "RFT Kabel Drachen", die "RO Drachengleiter" gehen für die Rathenower Optik GmbH an den Start, die "prOHST-Drachen" für OHST Medzintechnik, Familie Fitness ist mit den "Family Fitness Avengers" dabei, die Fahrschule Kallbach mit "Kallis Teichpiraten", die Bonava Deutschland mit dem "Team Bonava", die Verkehrsbetriebe Brandenburg schicken die "Traffic Dragons" ins Rennen, das Systemhaus Rathenow die "SYRAGOGOS" und die Feuerwehr Brandenburg die "Fire Dragons". Erstmals dabei sind die "Schweißraupen" vom Unternehmen MAP in Rathenow. Ebenso sind Privatteams wie die "Sportfreunde" dabei und ein Lehrerteam der Bürgelschule, Mannschaften aus Verwaltungen vom Landkreis, der Stadt Premnitz und dem Amt Nennhausen sowie Vereinsmannschaften füllen das Starterfeld.

Um 10.00 Uhr gehen die ersten drei Mannschaften am 14. September an den Start. Bis zu vier Läufe absolviert jede Mannschaft - zwei Vorläufe, einen Zwischenlauf und einen Finallauf. Um 18.00 Uhr sollen alle Starts der Mannschaften erfolgt sein, so dass um 19.00 Uhr die Siegermannschaften gekürt und danach im Festzelt im Mühleninnenhof des Optikparks gefeiert werden kann. Nicht nur Sportler können bei der Drachenbootparty mitfeiern. Der Eintritt kostet 3 Euro. Wem es nicht reicht, zieht zur Aftershow-Party der Musikbrauerei.