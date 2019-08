Einladung zur Vernissage

Brandenburg Am Mittwoch, 4. September, findet um 18 Uhr in der Akademie 2. Lebenshälfte, Jacobstraße 12, die Vernissage der Künstlerin anadyhomene mit ihrer Ausstellung "FARB FLASH & grafische Täuschungen" statt. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Potsdam und Brandenburg an der Havel und zeigt eine Auswahl ihrer kleinformatigen Arbeiten der letzten zehn Jahre. Mimik, Gestik und optische Täuschungen mit grafischen Elementen verleihen ihren Bildern dabei einen minimalen klaren Ausdruck. Interessierte sind herzlich eingeladen.