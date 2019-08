Event-Theater stellt doppelten Besucherrekord auf

MOZ

Brandenburg (MOZ) Hunderte Besucher nutzten vergangenen Sonntag die letztmalige Gelegenheit genutzt, mit Theodor Fontane persönlich zur "Kreuzfahrt MITFontane" in See zu stechen. Großen Applaus gab es für den informativen sowie unterhaltsamen Theaterspaziergang, der sich nach dem Anlegen der "Old Havelfee" in Plaue anschloss. Das event-theater zeigt sich mit diesem Erfolg zurecht äußerst zufriedene, denn alle acht Vorstellungen waren komplett ausverkauft.

"Nicht nur die Brandenburger nahmen das Angebot, rund um Schloss Plaue auf den Spuren des märkischen Dichters zu wandeln, sehr gut an. Rund 50 Prozent der Gäste kamen von außerhalb", schätzt der künstlerische Leiter Hank Teufer, der sich über den überregionalen Zuspruch freut.

In Gesprächen mit den Gästen erfuhr "Fontane", dass viele Zuschauer die Kreuzfahrt auf dem Plauer See mit weiteren touristischen Angeboten im Land Brandenburg verknüpften: "Ganze Fontane-Reisen haben die Zuschauer unternommen. Besonders gefiel die unterhaltsame Verbindung von Fiktion und Wirklichkeit."

Das Heimat-Stück "Kreuzfahrt MITFontane", welches Plauer Geschichte aus dem Blickwinkel des großen märkischen Dichters offerierte, entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schlosspark Plaue und unter tatkräftiger Mithilfe vieler Plauer Bürger, unter anderem mit dem Plauer Chor Laudare und dem Pfarrer Christian Bochwitz. Letzterer ließ es sich nicht nehmen, die Rolle des Pfarrers in seiner Kirche selbst zu spielen. Eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den beteiligten Protagonisten ist für 2021 geplant.

Auf der Erfolgswelle schwimmt indes auch das diesjährige Sommerkino des event-Theaters, das in diesem Jahr im Slawendorf stattfand und ebenfalls einen neuen Besucherekord aufgestellt hat. Weit über 1.200 Zuschauer folgten den zwei Komödien und zwei Filmbiografien, die jeweils von Donnerstag bis Samstag im August im Slawendorf Open-Air zu sehen waren. Neben dem Wettergott, der dem Sommerkino in die Hände spielte und der trefflichen Filmauswahl, trug auch die idyllische Naturkulisse zwischen den historischen Bauten des Slawendorfes bei. Deshalb ist auch hier für das nächste Jahr eine weitere Zusammenarbeit mit der BAS als Betreiber des Slawendorfs geplant.

Zuerst einmal startet nun jedoch das reguläre Programm im Fontane Klub wieder. Im September berichtet Comedian Lars Sörensen auf humorvolle Weise wie es ihm gelang 70 Kilo abzunehmen in: "SchlankER – Ein Mann macht sich dünne". Nächster Film im Fontane-Kino ist die opulente Elton-John-Filmbiografie "Rocketman", die ab Samstag, dem 7. September zu sehen sein wird.