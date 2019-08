Ab jetzt Tempo 30 in Kurfürstenstraße und Damsdorfer Chausee

Lehnin Der Landkreis Potsdam Mittelmark gab in dieser Woche dem lang gehegten Wunsch nach "Tempo 30" in der Damsdorfer Chaussee und in der Kurfürstenstraße im Ortsteil Lehnin statt. Die entsprechende Beschilderung wurde am Dienstag installiert. Gemeinde und Anwohner kämpften lange um diese Verkehrsberuhigung. "Ich freue mich über diese Entscheidung, die Lärmbelästigung und Erschütterungen insbesondere durch den LKW-Verkehr deutlich reduzieren dürfte", freute sich Oberbürgermeister Uwe Brückner über die Entscheidung.