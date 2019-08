Bürger sollen neue Solaranlage betreiben

Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) In Mixdorf könnte schon bald auf einem zweiten Solarfeld Sonnenenergie in elektrischen Strom umgewandelt werden. Das Besondere daran: Diesmal will die Gemeinde tatsächlich direkt von den Photovoltaikanlagen und dem Gewinn, den diese abwerfen, profitieren. Dafür könnten – so die Idee – die Bürger über eine Bürgergenossenschaft mehrheitliche Anteilseigner des Betreibers der Solaranlagen werden und so auch selbst über die Vermarktung des Stroms bestimmen. Das Projekt ist längst über den Status einer Idee hinaus.

Bürger werden Mehrheitseigner

Möglicher Partner der Gemeinde könnte die Green City AG aus München sein. Die Aktiengesellschaft, die nicht börsennotiert ist, beschreibt sich selbst "als ganzheitliches Energie- und Verkehrswende-Unternehmen". Die AG war einst aus dem gemeinnützigen Verein Green City heraus gegründet worden. Der Verein selbst hält 53,6 Prozent der Anteile und ist damit Hauptanteilseigner der AG. Während der Gemeindevertretersitzung in der vergangenen Woche in Mixdorf stellten zwei Vertreter der Green City AG das Unternehmen und die Eckpunkte für ein Photovoltaik-Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Mixdorf vor.

Haupttätigkeitsfeld des Unternehmens auf dem Energiesektor ist das Entwickeln und Betreiben regionaler Energieprojekte für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Unter dem Motto "Energie in Bürgerhand" habe man in Deutschland und Europa bereits 309 Projekte umgesetzt, erläuterte Michael Feist von Green City. Was ihm sehr wichtig ist: Green City verkaufe die fertigen Anlagen dann nicht weiter, sondern bleibe aktiver Partner bei der Betreibung.

Ein entscheidender Kernpunkt sei die Beteiligung der Bürger an der Stromerzeugung und -vermarktung, betonte Michael Feist. Als Beispiel für eine Beteiligungsmöglichkeit benannte er die Bildung einer Energiegenossenschaft für die Betreibung der Photovoltaikanlagen. 51 Prozent der Anteile dieser Genossenschaft würde eine Bürgerenergiegenossenschaft – mit Bürgern als Genossen – halten, die restlichen 49 Prozent die Green City AG. "Wir geben den Bürgern die Mehrheitsbeteiligung", betonte Michael Feist. Das Risiko der Planung der Solaranlagen trage die Green City AG, auch die Betriebsführung erfolge über die AG. "Die regionale Vermarktung des Stroms erfolgt allein durch die Bürgerenergiegenossenschaft."

Die Energiegenossenschaft könnte auch einen günstigen Regionaltarif für Ökostrom anbieten, sagte Michael Feist. "Dieser könnte zum Beispiel ,Regional Mixdorf‘ heißen." Von den erzielten Gewinnen könnte neben den Genossen auch die Gemeinde Mixdorf finanziell profitieren – etwa, indem die Genossenschaft über Spenden einen Förderverein der Gemeinde unterstütze. Einen möglichen Standort für die Solaranlage gebe es auch schon: Die Green City AG favorisiert drei insgesamt 15 Hektar große landwirtschaftliche Flächen links und rechts der Landesstraße L 435 nach Müllrose, direkt an der Überführung der Bahnlinie.

Sonnenenergie statt Windkraft

Bei diesen Flächen handle es sich "ausschließlich um Flächen mit geringen Bodenwerten", versicherte Michael Feist. "Wir wollen dort Magerrasen säen und Blühwiesen, die nur einmal jährlich gemäht werden, anlegen. So kann sich der Boden erholen." Denkbar seien zudem die Errichtung von Schutzräumen für Insekten, das Anlegen von Steinhaufen für Kleinlebewesen wie Eidechsen und die Beweidung mit Schafen. Die Solarmodule selbst würden auf Stelzen und ohne Fundamente stehen, 3,50 Meter hoch und 6,60 Meter lang sein und einen Neigungswinkel von 25 Grad haben.

"Mir sind Solaranlagen an dieser Stelle sehr viel lieber als Windräder an anderer Stelle", sagte Mixdorfs Bürgermeister Dieter Mutke zum Abschluss der Projektvorstellung. Nächster Schritt soll eine Informationsveranstaltung für die Bürger sein.