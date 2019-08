Starb Schwan an Alkohol?

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Mindestens ein Schwan auf dem Dämeritzsee ist am Wochenende verendet, nachdem er Brot von feiernden Floßfahrern gefressen hat.

Wegen des Verhaltens des Vogels vermutet Bootshaus-Inhaber Reimer Hoffmann, dass das Tier mit Alkohol getränktes Brot aufgenommen hat. Denn, so seine Beobachtung, das Tier habe den Kopf nicht mehr über das Wasser bekommen. Hoffmann hat am Montag die Behörden verständigt. Am Montag habe er eine Bootsstreife der Polizei herangewinkt und die Beamten gebeten, auf der dem Bootshaus vorgelagerten kleinen Insel nach dem Kadaver zu sehen.

Die Beamten hätten ihm berichtet, dass davon nur noch einige Reste übrig seien. Seither hat Hoffmann von den acht Schwänen auf dem See nur sechs wieder gesehen. Er wünscht sich mehr Polizeipräsenz auf dem Wasser.