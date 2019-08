Farbenprächtig ins Stadion marschiert

Roland Möller

Fehrbellin Blau dominierte zuerst. Die Aerobic-Frauen waren die Ersten. Der minutenlange Einmarsch endete in Weiß, die Kampfsportler rundeten den Zug ab. "Super diese Beteiligung. Es sind mehr Sportler gekommen als erwartet. Alle zehn Sektionen haben sich präsentiert", freute sich Vereinsvorsitzender Christoph Wolff. Er begann seine Ansprache mit einer traurigen Nachricht. Vereinsmitglied Horst Wilde ist gestorben. "Für ihn und alle unseren verstorbenen Mitglieder bitte ich um eine Schweigeminute."

Neben den zahlreichen Sportlern kamen viele Gäste, wie Bürgermeisterin Ute Behnicke, die mit ihren Grußworten an die tollen Leistungen in den vergangenen Jahrzehnten erinnerte. "Sie haben die Stadt in Deutschland bekannt gemacht. Der Verein ist 70 Jahre alt geworden, aber er ist jung geblieben. Das sieht man an den vielen Kindern hier", sagte sie. Als Dank für ihre Unterstützung überreichten die Fehrbelliner der scheidenden Bürgermeisterin einen kleinen Baum. Lebensglück. Den Kreissportbund und den Landessportbund vertraten Daniel Tripke und Manfred Wothe, die Auszeichnungen überreichten. Tripke, der in Fehrbellin das Fußball-Abc erlernte, lobte neben den endlosen Erfolgen des Vereins vor allem die Vielfalt. "Seit sieben Jahren steht immer ein Fehrbelliner bei der Wahl zum ‚Sportler des Jahres’ auf dem Podium. Zehn Sektionen haben nur wenige Vereine und dennoch einen Mitgliederzuwachs. Der SV 90 ist mit 452 Mitgliedern der fünftgrößte Verein im Kreis", wusste Tripke, markante Eckdaten aufzuweisen. Neben Grüßen von anderen Sportgemeinschaften zum Jubiläum gab es für Christoph Wolff vom Verein Stadtgeschichte ein Präsent. Kurt Müller überreichte ihm eine kleine Vereinschronik. "Bei der Geschichtsrecherche zur Stadt fanden wir auch viel zum Thema Sport, das haben wir zusammengestellt", erklärte Müller. "Schön, dass so viele an uns gedacht haben", freute sich Christoph Wolff, der 2015 das Amt von Klaus Scholz in einer sanften Übernahme übertragen bekommen hatte. Wolff sieht den Verein gut aufgestellt. Seit 2015 wuchs die Mitgliederzahl von 306 auf 452, aus acht wurden zehn Sektionen. "Tanzen kam 2016 hinzu und der Kampfsport 2018. Vor allem die Nachwuchsarbeit in den Sektionen ist bemerkenswert, die Entwicklung ist sehr positiv und dies entschädigt für die viele Arbeit", lobte er.

Nach den vielen mündlichen Beiträgen und Gratulationen ging es natürlich sportlich zu, alle zehn Sektionen luden zum Mitmachen ein, wobei das Kleinfeldturnier der Fußballer wohl am meisten Interesse fand, auch weil die Männermannschaft in rosa Kleidchen als Dancing Queen spielte – mit dem Vereinschef zwischen den Pfosten.