Neuruppin: Radfahrer nach Unfall gestorben

Neuruppin Ein 76-jähriger Radfahrer aus Neuruppin, der am Sonntag in einen Unfall verwickelt war, ist an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg zwischen Neuruppin und Wuthenow unterwegs gewesen. Kurz hinter der Einmündung zur Lindenallee liefen ein Mann und eine Frau, die den Radfahrer zwischen sich passieren ließen. Dabei kollidierte der laut Polizei alkoholisierte 76-Jährige mit der Frau und kam zu Fall.