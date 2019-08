Ein neuer Hautarzt für Frankfurt?

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt fehlt nach wie vor ein niedergelassener Hautarzt. Das könnte sich künftig mit Dr. Majed Abed ändern. Allerdings liegt diese Zukunft noch mindestens ein Jahr voraus. Der 38-Jährige macht aktuell seine Facharztausbildung und möchte sich danach als Hautarzt in der Oderstadt niederlassen.

"Ich mag kleine Städte", sagt er lachend. Frankfurt sei ideal. Zum Beispiel für seine Frau, die Ukrainerin ist und gerne an der Grenze lebe, sich außerdem als Sprachwissenschaftlerin eine Arbeit an der Viadrina vorstellen könnte. Da das Ehepaar für die beiden Kinder nun einen Kitaplatz hat, stehe dem nichts mehr im Wege. Majed Abed selbst könne hier seinem Lieblingshobby, dem Angeln nachgehen. Berlin zum Einkaufen und für leckeres Essen sei nicht weit weg – doch leben möchte er dort nicht. Für die Familie scheint in Frankfurt alles zu passen.

Eigentlich hatte Majed Abed gehofft, schon vorher zur Facharztprüfung zugelassen zu werden. Denn in seiner Heimat Syrien arbeitete er als Dermatologe, operierte bereits viele Patienten – sein Logbuch dokumentiert alle nötigen OPs und Behandlungen. Doch nur zwölf von 19 Monaten Arbeitszeit wurden letztlich von der Landesärztekammer anerkannt. Außerdem forschte Abed an der Universität Tübingen. "Ich habe Preise bekommen und meine Doktorarbeit mit summa cum laude abgeschlossen", erzählt er. Aber auch diese Zeit wurde nicht anerkannt.

Vor der Erbringung von Forschungszeiten, so heißt es aus dem Präsidium der Landesärztekammer, müsse "eine Approbation/Berufserlaubnis vorliegen. Ist dies nicht der Fall, dürfen diese Zeiten nach den gesetzlichen Vorgaben nicht als Weiterbildungszeit anerkannt werden." Aktuell muss Majed Abed noch elf Monate Ausbildungszeit erbringen, bevor er zur Prüfung zugelassen werden kann. "Hoffentlich bleibe ich in Frankfurt", so der junge Mann. Der ASB hat ihm bereits ein Angebot für Ende kommenden Jahres unterbreitet. Er hofft, dass durch die neue Weiterbildungsordnung Ende dieses Jahres seine Forschung doch noch anerkannt wird und er sich bereits eher niederlassen kann. Die vom Deutschen Ärztetag verabschiedete Weiterbildungsordnung muss in Brandenburg noch formal als Satzung beschlossen werden, erklärt eine Sprecherin der Landesärztekammer. Wenn sich jedoch jemand bereits in der Weiterbildung befindet, "ist er grundsätzlich nach der alten Weiterbildungsordnung zu prüfen".

Seit zehn Jahren in Deutschland

Nachdem er seine Facharztausbildung in Syrien begonnen hatte, kam Majed Abed vor zehn Jahren über ein Projekt des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) nach Deutschland, wollte danach eigentlich wieder zurück. Doch da die Situation in seiner Heimat eskaliert sei, wie er sagt, entschied er, zu bleiben. Mittlerweile hat er die deutsche Staatsbürgerschaft. Er forschte in Tübingen, betreute Medizinstudenten, führte Seminare, arbeitete in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen und machte einen Teil seiner Facharztausbildung im Frankfurter Klinikum. Für ein Jahr ist er aktuell in der Abteilung für Innere Medizin im Eisenhüttenstädter Krankenhaus angestellt. Denn die Hälfte der Ausbildungszeit müsse in einem Krankenhaus erfolgen, erklärt Abed, der neben Deutsch und Arabisch auch Englisch und Russisch spricht. Die ganze Bürokratie verstehe er nicht. "Ich kam nach Frankfurt, weil überall bekannt ist, dass Frankfurt Ärzte braucht. Aber es ist nur rein theoretisch." Angst davor, eine Praxis zu eröffnen, hätte er nicht. "Hier ist es auch preiswerter als zum Beispiel in Baden-Württemberg", sagt er.

Weiter lange Wartezeiten

Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB), verweist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf, dass die Mittelbereiche Frankfurt und Beeskow als Förderregionen ausgewiesen seien: Wer sich als Hautarzt niederlassen will, kann bis zu 55 000 Euro erhalten. "Wir haben die dermatologische Versorgung in der Region Frankfurt (Oder) besonders im Fokus", betont er. Und auch aus der Ärztekammer heißt es: "Wir freuen uns immer, wenn sich junge, motivierte Ärzte in Brandenburg niederlassen möchten und sind gerne bereit, ihnen jedwede Unterstützung zur Erlangung des Facharztabschlusses zu geben."

Kati Brand, die Pressesprecherin des Frankfurter Klinikums, erklärt ebenfalls, dass jedes weitere ambulante Versorgungsangebot begrüßt wird. "Wir gehen jedoch derzeit nicht davon aus, dass sich unsere Situation sonderlich entspannen wird, da wir unsere Kapazitätsgrenzen mehr als erreicht haben und mit unserem funktionellen Leistungsspektrum einzigartig sind in Frankfurt und Umgebung." Man sei bemüht, die Wartezeiten gering zu halten und dringliche Anfragen von Haus- und Fachärzten sowie der Terminservicestelle der KVBB zu ermöglichen. Aber auch sie betont: "Unsere Behandlungsfallzahlen sind überdurchschnittlich hoch im landesweiten Vergleich." Dabei geht es beim Hautarztbesuch nicht nur um akute Fälle, sondern auch um Prophylaxe.

Majed Abed empfiehlt jedem, einmal pro Jahr zur Hautkrebsvorsorge einen Hautarzt aufzusuchen – auch wenn die Krankenkasse die Untersuchung nur alle zwei Jahre bezahlt.