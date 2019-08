Ohne Gegenkandidat – Bürgermeister tritt zum dritten Mal an

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Wer Bürgermeister werden oder blieben will, der braucht Visionen. Auch nach zwei Amtsperioden, also nach 16 Jahren, hat Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann solche noch. Die Reaktivierung der ehemaligen Heidekrautbahnstrecke von Berlin über Wensickendorf nach Liebenwalde ist so eine Vision. "Das wäre Klasse, wenn ich das als Bürgermeister noch schaffe, dass Züge wieder in Liebenwalde halten", so seine klare Ansage. Hier gilt für ihn die Devise: Steter Tropfen höhlt den Stein. Dass es sich dabei um ein ehrgeiziges Ziel handelt, und er als Bürgermeister darauf eigentlich wenig Einfluss hat, schreckt ihn nicht ab. "Es geht um Liebenwalde, meine Heimatstadt. Deren Entwicklung mitzugestalten, das war damals mein Ziel, als ich mich das erste Mal zur Wahl gestellt habe. Das ist auch jetzt wieder mein Ziel, wenn ich erneut um das Vertrauen der Einwohner werbe", so Lehmann.

Kein Herausforderer

Dass es keinen Herausforderer um den Chefposten im Liebenwalder Rathaus gibt, ist für ihn noch lange keine Grund, sich an seinem Schreibtisch zurückzulehnen. Nur, und das gibt er zu: "Ich muss mich nicht auf einen Wahlkampf konzentrieren, sondern kann die Arbeit in der Verwaltung weiterführen." Dass er dennoch versucht, die Einladungen der Ortsteile, der Vereine und Organisationen wahrzunehmen, gehört für ihn "zum normalen Geschäft", wie eben auch das Gespräch mit Bürgern auf der Straße oder hinter der Kasse im Supermarkt. Wieder kommt der Satz: "Ich bin Liebenwalder, ich wohne hier, da fahre ich nicht woandershin, um einzukaufen. Es ist ganz normal, dass mich die Leute ansprechen, ach Herr Bürgermeister, da ich Sie hier gerade treffe ...." Damit habe sich inzwischen auch seine Frau abgefunden, fügt er hinzu.

Wichtig ist Lehmann, einerseits die typische Struktur Liebenwaldes als Ackerbürgerstadt zu erhalten. Andererseits müsse das Zusammenleben mit den Ortsteilen so gestaltet werden, dass deren Einwohner sich als Teil der gesamten Stadt fühlen und dennoch ihre eigenen Identitäten bewahren. Dazu gehören für ihn gezielte Investitionen in die Gemeinden, so in die Feuerwehr, der Bau der Dorfgemeinschaftshäuser sowie der Straßenbau.

Dass Bürgermeister und die Kommunalpolitiker die richtigen Akzente gesetzt haben, bestätigt die inzwischen wieder ansteigende Einwohnerzahl. "Wenn die Infrastruktur nicht stimmt, warum sollte sich dann jemand für Liebenwalde entscheiden", fragt Lehmann rhetorisch. Dazu gehöre die Erschließung mit Wasser, die Abwasserentsorgung, der Straßenbau, die Unterstützung der Feuerwehr aber auch das Vorhandensein von Kita- und Spielplätzen, von Einkaufseinrichtungen, die Gewährleistung der medizinischen Versorgung und nicht zu vergessen, gezielte Investitionen für die Senioren. "Da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht."

Dass noch nicht alles perfekt ist, gibt Lehmann ebenfalls zu, fühlt sich jedoch darin bestätigt, den richtigen Weg vorbereitet zu haben. Die seit Jahren langsam aber stetig steigenden Einwohnerzahlen sind der Beleg dafür. Doch sie stellen die Kommune auch vor neue Herausforderungen. Aktuelles Beispiel ist die Reaktivierung des ehemaligen Oberschulgebäudes. Das sollte eigentlich zu einem Bürgerzentrum entwickelt werden. Doch wurden die Planungen kurzerhand überarbeitet, als sich abzeichnete, dass die Zahl der Kita- und damit in der Perspektive auch die Zahl der Schulkinder wieder steigen wird. Der Bau eines vierten Kitagebäudes ist in Planung. Wenn die Grundschule in ihr neues Gebäude umzieht, wird das jetzt noch genutzte Haus zum zentralen Hort weiterentwickelt.

Bauflächen sind begehrt

Die Nachfrage potenzieller Bauherren, die sich Liebenwalde als Wohnort im Grünen ausgesucht haben, ist ungebrochen. Hier setzt Lehmann auf die gezielte Verdichtung der Innenstadt und des Stadtrandes. Beispiele dafür seien die Baugebiete am Weinberg und der "Grüne Weg", zählt er auf. Eine Lösung scheine sich auch für die Brache des ehemaligen KfL-Geländes an der Berliner Straße abzuzeichnen. Ihre Pflicht nehme die Stadt auch für das Gelände der ehemaligen Gärtnerei wahr, das die Kommune erworben habe, beräumen lassen und entwickeln wolle, so Lehmann.

Dass Arbeitsplätze gebraucht werden, ist keine Frage. Doch klar ist für Lehmann ebenso, dass Liebenwalde kein Industriegebiet braucht. Da die Stadt selbst nicht über Gewerbeflächen verfüge, könne die Hilfe nur darin bestehen, bei der Ansiedlung von Gewerbe auf den privaten Flächen zu helfen. "Wir müssen es schaffen, Liebenwalde weiter als Wohnstandort zu entwickeln, ohne jedoch eine reine Schlafstadt zu werden", verweist er auf eine weitere Herausforderung für die Zukunft.