Oranienburg (MOZ) Eine 52-jährige Italienerin ist am Montag an der Bushaltestelle vor der Gedenkstätte Sachsenhausen von einem Linienbus angefahren und verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Busfahrer die wartende Frau gegen 14.50 Uhr beim Anfahren an die Haltestelle mit dem Außenspiegel erfasst. Die Touristin musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.