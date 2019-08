"Der Stechlin" als Marathonlesung

Matthias Henke

Neuglobsow Der Verein "Begegnungsstätte Stechlin" veranstaltete am vergangenen Wochenende eine Marathon-Lesung von Fontanes letztem Roman "Der Stechlin". "Welch ein Vergnügen, diesen Roman, in dem laut des Autors nicht viel geschieht, außer dass zwei Junge heiraten und ein Alter stirbt, auf diese Weise vorgetragen zu bekommen", zeigt sich die Neuglobsowerin Ruth Curio in ihrer Rückschau auf die Veranstaltung begeistert. Cornelia Lohmann (KunstRaum Lesum Bremen), Hans-Dieter Heimendahl (Deutschlandfunk Kultur) und der Radiojournalist Rainer B. Schossig (Bremen) begaben sich gekonnt in die verteilten Rollen und hatten selbst sichtlich Freude an den gewitzten Dialogen, die sich auf das Publikum übertrug.

Freude am Diskurs

Die aus heutiger Sicht oft gestelzte Kommunikation verlor einen Teil ihrer Fremdheit, weil die Lesenden sowohl den Liebreiz der jungen Damen überzeugend vermittelten als auch die Granteligkeit des alten Dubslav und die Bodenständigkeit des alten Engelke. Mehr noch: Die Textauswahl – Kürzungen waren unvermeidlich – vermittelte auch einen Einblick in die politischen Verhältnisse am Ende des 19. Jahrhunderts.

Über allem liegt das Vergnügen Fontanes, am Ende seines Lebens seine Erfahrungen in den Dienst des Diskurses zu stellen. Seine eigene Weltläufigkeit hat er gekonnt auf verschiedene Diskutanten verteilt und so entsteht eine Atmosphäre wachen Interesses. Entschiedenes Einstehen für eigene Ansichten bei gleichzeitigem Geltenlassen anderer Meinungen ziehen sich durch alle Dialoge. Fontanes Spaß an zugespitzten Formulierungen ließ eine fortwährende leichte Heiterkeit beim Zuhören entstehen, oft unterbrochen durch Gelächter. Aber auch ernste Überlegungen fanden ihren Widerhall, gipfelnd in Pastor Lorenzens Grabrede für den alten Dubslav.

Die Besucher von Neuglobsow hatten am Wochenende freilich die Wahl, ob sie die Liebe zum Stechlin ausdrückten, indem sie sich direkt dem See zuwandten – badend, Boot fahrend – oder ob sie sich literarisch mit dem See befassten und ihre Zeit dem Zuhören widmeten.