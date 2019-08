Zehdenicker Initiative erhält Auszeichnung

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) "Zehdenick leben!" Noch nie etwas von dieser Initiative gehört? So wird es vielen Zehdenickern gehen, die bei der Auftaktveranstaltung im Herbst vergangenen Jahres im Ratssaal nicht dabei waren. Doch genau dieser Initiative ist es nun gelungen, eine der begehrten Auszeichnungen des Bundesbeauftragten für die neuen Ländern zu bekommen, worüber sich die Initiatoren natürlich riesig freuen.

Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, Christian Hirte (CDU), überreichte am Montag den Preis des Ideen-Wettbewerbs "Machen! 2019" an Katrin Domke für die Initiativgruppe "Zehdenick leben!". Das Preisgeld in Höhe von 7 500 Euro wurde auf einer Veranstaltung im Stadion An der Alten Försterei in Berlin übergeben. Weitere 50 Ideen aus verschiedenen Orten und Bereichen der neuen Länder wurden mit Preisen zwischen 5 000 und 15 000 Euro bedacht. Katrin Domke war überrascht über diese Würdigung der Idee und gleichzeitig froh, "dass nun die Planung für weitere Veranstaltungen zum Austausch über ein lebenswertes Zehdenick auf festen finanziellen Füßen steht". Im vergangenen Oktober war bereits eine Veranstaltung im Zehdenicker Rathaus "auf ein breites und lebendiges Interesse gestoßen", so Domke in einer Mitteilung. Im Herbst dieses Jahres soll eine weitere Runde zu Themen der Stadt konkrete Ergebnisse auf den Weg bringen. Das Preisgeld wird vor allem für eine fachgerechte Begleitung dieses Prozesses und eine würdige Ausgestaltung der kommenden Veranstaltungen eingesetzt, heißt es in der Mitteilung.