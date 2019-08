Staatsanwaltschaft prüft, ob Ermittlungsverfahren eingeleitet wird

Jörg Kühl

Frankfurt (MOZ) Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) prüft nun, ob ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Wahlfälschung bei den Kommunalwahlen in Oder-Spree am 26. Mai veranlasst werden muss. „Aufgrund der Presseberichterstattung wurde hier ein Vorgang zur Prüfung eines Anfangsverdachts eingeleitet“, teilt der stellvertretende Sprecher der Behörde, Ingo Kechichian mit.

Hintergrund ist ein Bericht des Tagesspiegel vom 24. August, wonach sich ein ehemaliger Wahlhelfer selbst bezichtigt haben soll, Manipulationen zugunsten der Grünen und zu Lasten der AfD unternommen zu haben. Die Fälschung habe sich beim Auszählen von Stimmen zur Stadtverordnetenversammlung einer Kommune in Oder-Spree ereignet. Der Name der Kommune blieb in dem Bericht unbenannt.

Laut dem Tagesspiegel hatte die Staatsanwaltschaft Potsdam Ermittlungen wegen des Verdachts des Wahlbetrugs aufgenommen. Die jedoch widersprach am Montag dieser Darstellung. Die eigentlich zuständige Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder), hat am Montag bekanntgegeben, bis zum Erscheinen des Tagesspiegelartikels von dem Sachverhalt keine Kenntnis gehabt zu haben.

Laut Sprecher Kechichian ist Wahlbetrug ein sogenannter Offizialdelikt. Das bedeutet, die Behörden ermitteln von Amts wegen, unabhängig davon, ob es dazu einen Anstoß von außen gibt oder nicht.