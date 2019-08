"Poseidon"-Wirt plötzlich weg

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Satt wird man in Seelow. Die Mitarbeiter der Betriebe und Verwaltungen finden abwechslungsreiche Möglichkeiten. Vor allem an Markttagen, wenn wie dienstags die Anbieter bereit stehen. Aber das Angebot für das doch etwas gehobene Mahl ist eingeschränkt. Umso mehr haben viele bedauert, dass das griechische Spezialitätenrestaurant "Poseidon" nach der Urlaubspause geschlossen hat. Viele haben dort gern gegessen und die freundliche Bewirtung gelobt.

10 000 Euro Mietschulden

"Wir haben diese Entscheidung auch erst durch die Abmeldung des Gewerbes erfahren", sagt Bürgermeister Jörg Schröder. An Gäste-Mangel hatte es wohl nicht gelegen. Sehr überrascht war auch Heinz-Jürgen Biering, dem das Haus gehört. "Die Wirtsfamilie hinterlässt Mietschulden von rund 10 000 Euro und hat keine Kündigung dagelassen. Auf Nachfrage wurde mir noch gesagt, dass sie renovieren wollen. Dann waren sie samt der Einrichtung über Nacht weg. Angeblich, um in Köln ein neues Lokal aufzumachen", so Biering. Ebenso überrascht sind die Inhaber von Gutscheinen. Der einstige Wirt ist nirgends erreichbar.

Aber auch generell ist die Gastronomielandschaft problembehaftet. Jörg Schröder, der auch Vorsitzender des Tourismusvereins ist, steht in Kontakt mit den Wirten der Region. Viele suchen gute Kellner und Köche. "Wobei ich ausdrücklich den Mindestlohn verteidigen möchte", sagt er. Wer diese Arbeit mache, solle auch guten Lohn erhalten. Die Immobilien seien meist in Privathand und die Wirte müssen zusätzlich auch noch die Pacht erwirtschaften. Das mache das Geschäft schwierig. Schröder bittet deshalb die Eigentümer, die Höhe ihrer Gewerbemiete zu überdenken. Zumal die vor Jahrzehnten erfolgte Sanierung nun bezahlt und abgeschrieben sei. In Seelow komme noch das Problem hinzu, dass der landwirtschaftliche Verkehr, insbesondere die Belieferung der Biogasanlagen, durch die Stadt rolle. "Ein Interessent für die Nachfolge im Poseidon setzte sich dort auf die Bänke und beobachtete das. Danach sagte er ab", berichtet Schröder. Seit langem schon versuche die Kreisstadt, beim Land und Kreis zu erreichen, dass die Umgehungsstraße für den landwirtschaftlichen Verkehr geöffnet wird.

Zudem arbeite Seelow daran, die Stadt für Radler besser befahrbar zu machen. So soll auf der Küstriner Straße ein Radweg markiert werden. Eine weitere Initiative betrifft das Kulturhaus. "Dort gab es mal eine Küche, die bis zu 400 Essen gekocht hat. Daran kann man anknüpfen", so Schröder. Anfangs soll mit Bierzeltgarnituren die Terrasse wiederbelebt werden. Später könnte dort ein Biergarten entstehen. Interessenten könnten die hochwertige Kücheneinrichtung aus dem CJD nutzen.

Gute Angebote im Umland

Bleibt die Frage, wo man in Seelow essen gehen kann. Jörg Schröder geht wochentags gern zu Jörg Münch in den Mittagsimbiss. Seine Sekretärin Manuela Weippert ebenso wie Kulturmanagerin Ilona Höhne schwärmen für den Mittagstisch in der "Nussschale". Wirtschaftsförderer Thomas Drewing empfiehlt abends den "Adler", dort vor allem die Kartoffelecken. Und viele Schüler lieben das "Krokodil"-Angebot. Mit dem "Monoko" gibt es ein Spezialitätenrestaurant. Aber wohin führt der Bürgermeister Gäste der Stadt zum Essen aus? "Meist in den Kunstspeicher nach Friedersdorf. Aber auch nach Letschin und Golzow" erklärt er.