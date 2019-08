Jugend fragt, Politiker antworten

Silvia Passow

Falkensee Sechs der acht Direktkandidaten des Wahlkreises 6 (Havelland II - Dallgow, Falkensee,Schönwalde) der anstehenden Landtagswahl stellten sich kürzlich den Fragen der Schüler am Falkenseer Vicco-von-Bülow-Gymnasium. Das diese Diskussionsrunde so lebhaft und gehaltvoll wurde, war auch den hervorragend vorbereiteten Schülern des Gymnasiums zu verdanken. Anderthalb Stunden fühlten sie den sechs Kandidaten auf den Zahn.

Die gut informierten Jugendliche, die zum Teil aus Wahlprogrammen zitierten, hakten, wenn sie ihre Frage als nicht beantwortet erachteten, deutlich nach. Im Fokus standen Migration, Klima und Bildungspolitik, aber auch nach einem Schüler-Ticket nach Berliner Vorbild wurde gefragt.

Statt der üblichen Vorstellungsrunde sollten die Kandidaten gleich ihre Ideen und Visionen für Brandenburg kundtun. "Mauern einreißen und stattdessen Brücken bauen, die sozialen und ökonomischen Probleme des Landes angehen", sagt Ursula Nonnemacher (B’90/Die Grünen). Ines Jesse (SPD) möchte bezahlbaren Wohnraum und die Mobilität stärken, setzt auf Klimaschutz und Bildung. Jörg Schönberg (Die Linke) wirbt für mehr Sicherheit, der Polizist blickt dabei auf die Wohnungseinbrüche in der Stadt. Amid Jabbour (FDP) nennt Bildung, Verkehrspolitik, bei der Verkehrsteilnehmer nicht gegen einander ausgespielt werden und die Digitalisierung als Ziele. Heiko Prüwer (AfD) hat ebenfalls die Bildung im Fokus und möchte den Mittelstand stärken.

Barbara Richstein (CDU), spricht sich für einen respektvollen Umgang aus, Bildung und Stärkung des Mittelstandes stehen auch auf ihrer Agenda. Dazu der Klimaschutz. "Den hätten wir schon früher anpacken müssen", sagt sie.

Wie würden sie sich als Klimaflüchtling fühlenm wenn sie kein Asyl bekommen? Die Frage ist an Prüwer gerichtet und bleibt im Kern unbeantwortet. Wie Richstein später feststellt, mit Menschen, die vor dem Klima flüchten, habe man zwar bereits zu tun, Stichwort Seychellen, man rede aber eher von politischen oder Wirtschaftsflüchtlingen. Jabbour erinnert, dass für die Einwanderung, besonders für die dringend benötigte in den Arbeitsmarkt, gesetzliche Grundlagen aus Berlin fehlen. Prüwer sagt, er habe nichts gegen politische Flüchtlinge, wenn sie, sobald die Krise in ihrer Heimat vorbei ist, wieder gehen oder sich integrieren.

Nonnemacher weist auf die Schwierigkeiten für die Integration in den sogenannten Anker-Zentren hin. Zur Frage, ob überhaupt irgendjemand wegen des Klimas flüchten muss, vertritt Prüwer die allgemein in der AfD vertretende These, Klimawandel gab es schon immer, der Mensch habe damit nichts zu tun und müsse sich folglich nicht mit dem Problem befassen.

"Wenn sie ihre Heimat schützen wollen, warum schützen sie ihre Heimat dann nicht vor der Bedrohung des Klimawandels?" "Sie wollen mich hier heute grillen", kommentiert Prüwer diese Frage. "Es gibt keinen Beweis für eine Klimakatastrophe", sagt er dann. Laut Prüwer gebe es auch Wissenschaftler, die das Gegenteil behaupten. Er vergleicht diese Wissenschaftler mit Darwin und Kopernikus, deren Thesen zu ihrer Zeit ebenfalls strittig waren. Prüwer spricht sich vehement gegen die Fridays-for-Future-Demonstrationen aus. "Die wollen nur Schule schwänzen", sagt er. "Das ist doppelzüngig", so Prüwer weiter und verweist auf Mobiltelefone, für deren Herstellung die sogenannten "seltenen Erden" abgebaut werden und möglichweise von Kindern in Asien gefertigte Kleidung.

"27.000 Wissenschaftler haben bei Scientists For Future unterschrieben. Die Datenlage ist überwältigend. Da kommen ihre Fake-News nicht gegen an", sagt Ursula Nonnemacher dazu. "Auch Lokführer streiken in ihrer Arbeitszeit. Warum sollten wir das nicht auch während der Schulzeit dürfen?", setzt ein anderer Schüler nach. "Weil der Lokführer bereits einen Beruf hat", sagt Heiko Prüwer. Jörg Schönberg widerspricht: "Es ist das Recht der Kinder, zu streiken."

Ähnlich sieht das auch Barbara Richstein. "Streiken ist ein Grundrecht. Sie sollten den Kindern auch einfach mal zuhören", rät sie Prüwer. "Wir waren gemeinsam bei Veranstaltungen, wo die Schüler erzählten, was sie wann wie nachgearbeitet haben", setzt sie nach.

Mehr Bildung - darüber herrscht Einigkeit, nur was ist wichtig und was könnte helfen? Schönberg fände es erstrebenswert, die Bildungsprogramme mit den Schülern gemeinsam zu erarbeiten. Mehr Lehrer einstellen, sagt er, gern auch Quereinsteiger. Mehr Lehrer einstellen, möchte auch Ines Jesse. Und man sei bereits dabei, versichert sie: "Wir haben die Studienplätze im Lehramt von rund 650 auf 1.000 erhöht." Die Tore für Seiteneinsteiger stehen offen. Auch die Stellen für Schulsozialarbeiter wurden angehoben.

Nonnemacher setzt bei der Frühkindlichen Bildung an, die könnte ausgebaut werden. Sie spricht sich für längeres, gemeinsames Lernen und für Inklusion aus. Für Amid Jabbour ist das "sein" Thema, welches er auch immer wieder in der Stadtverordnetenversammlung einbringt. "Unterricht kann nur gut sein, wenn er auch stattfindet", sagt er mit Blick auf die Stundenausfälle an den Schulen. Jabbour spricht sich für Betreuungsschlüssel in den Kitas aus. "Und, was ein echter Treppenwitz ist: Wir brauchen Erzieher, aber jene, die diesen Beruf ausüben wollen, müssen für ihre Ausbildung selbst bezahlen", sagt er. Jabbour spricht die Hort-Situation in der Stadt an. Hier gebe es zu viele Kinder auf zu wenig Raum. Die rot-rote Landesregierung habe aus seiner Sicht nicht genug für die Bildung im Land getan.

Barbara Richstein erklärt, sie könne fast alles, von dem was bereits gesagt wurde, unterschreiben. Bliebe aus ihrer Sicht nur eine Frage. "Wer soll das bezahlen?" Was ihr wichtig ist: "Die CDU möchte jede Schule erhalten." Prüwer fordert eine Benotung von der ersten Klasse an und spricht sich für mehr Möglichkeiten zum Wiederholen eines Unterrichtjahres aus.

Eine Schülerin sagt, sie würde gern mehr lebensnahe Dinge lernen, wie zum Beispiel Kochen. "Schule sollte wichtigeres vermitteln, als kochen. Das können sie auch von ihrer Mutti lernen," sagt Prüwer. Richstein erinnert sich, dass sie selbst hauswirtschaftlichen Unterricht hatte, die Jungs Werken. "Fand ich schon ungerecht", sagt sie. Kochen lernen, gehöre eigentlich in die Familien, befindet sie und weiß, dass das nicht überall funktioniert.

Jabbour wäre ein Schwerpunkt auf die sogenannten MINT-Fächer wichtiger, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wenn schon praxisbezogenes Lernen, dann, wie füllt man einen Mietvertrag aus oder was gilt es beim neuen Handy-Vertrag zu beachten? Der Vorschlag erntet ordentlich Beifall. Nonnemacher wünscht sich, die Jugend möge Kritikfähigkeit und Meinungsbildung lernen. "Und Geschichte ist wichtig. Damit sie Sprüche, wie um einen Vogelschieß in der Geschichte oder das Mahnmal der Schande, richtig einordnen können", sagt sie. Jesse möchte die Wirtschaft zur Berufsfindung öfter in die Schulen holen. Zum Kochen hält Schönberg auch AGs für möglich.

Ein Schülerticket nach Berliner Vorbild auch bald für Brandenburg, schließt Ines Jesse nicht aus. Man suche auch in Brandenburg nach Lösungen für die Schüler, sagt sie. Lehrer Nima Moinizadeh zeigt sich nach der Veranstaltung sehr zufrieden. Seine Schüler seien stark und selbstbewusst aufgetreten, sagt er. Die Schüler hatten sich im Unterricht vorbereitet, Wahlprogramme gelesen, gelernt, kritische und informelle Fragen zu stellen. Auch die befragten Schüler sind zufrieden, auch wenn bei weitem nicht alle Fragen gestellt werden konnten.