Fetzige Gitarrenriffs und derbe Drums

Erhard Herrmann

Damsdorf Damsdorf rockte auch in diesem Jahr – vergangenen Samstag fand die mittlerweile elfte Auflage des Festival, das eigentlich aus einer Bielaune heraus seinen Lauf fand, auf der Waldbühne statt. Glücklicherweise wurden aus der "Schnapsidee" jedoch schnell konkrete Pläne, und schwuppdiwupp fand im Garten der Initiatorin Cristina Horn das erste Rockkonzert statt.

Was damals mit einer kleinen privaten Party begann, hat sich über die Jahre zum Open Air-Event für gute Rockmusik gemusertund ist heute aus der Gegend nicht mehr wegzudenken. Und dennoch geht immer noch ein wenig familiär zu – man kennt sich. Auch deshalb pilgern die Musikfans zur Waldbühne.

"DamsRock ist ein Open Air Festival, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, lokalen Amateuren, semiprofessionellen oder auch professionellen Künstlern eine musikalische Plattform zu bieten", erklärte der Mitorganisator Oliver Schwarz. Zusammen mit Anika Magler hatte er sich im Vorfeld etwas Besonderes überlegt und die Aktion "Handgemachtes… Hände helfen" gestartet. " Wir DamsRocker wollen mit unseren Mitteln etwas zurückzugeben und helfen, glücklich zu machen und abzulenken", so Oliver Schwarz.

Als erste profitieren davon die Feuerwehren der Region von Kloster Lehnin und Groß Kreutz. Mit 150 Freikarten bedankten sich die Veranstalter des Konzertfestivals DamsRock bei den Feuerwehren der Region für ihr Ehrenamt.

Sie konnten am Samstag dann fetzige Gitarrenriffs, derbe Drums und verruchte Stimmen erleben. Sieben Bands gingen nacheinander auf die Bühne und spielten sich durch die Rockgeschichte. Das Gebrüdergespann der Band "Five" aus Lehnin gab das Motto vor: "Wir sind eine Rockband, die auf der Bühne, dem Publikum den Spaß an der Musik vermittelt. Wir wollen einfach mit euch viel Spaß haben."

Genauso handhabten es auch die vier Jungs von Unpluggables. Für die Zuhörer gab es von ihnen handgemachte Rockmusik von "The Bosshoss" über "Steppenwolf" bis "Westernhagen" zu hören. Die Rockband "G.I.N." aus Brandenburg an der Havel spielte dazu aktuellen Rock und bewährte Klassiker im akustischen Stil. Viele bekannte Songs von "Kings of Leon," "Linkin Park", "Nirvana", "Green Day", "ACDC" ider "Billy Idol" wurden mit eigenem Arrangement aufgepeppt. Mit dabei war eine der bekanntesten Nachwuchsbands aus der Region "Village 19" aus Werder. Frontmann Niclas plauderte aus dem Nähkästchen zur Namensgebung: "Der erste Proberaum lag auf dem Dorf (daher Village) und trug die Hausnummer 19." Die Bands "Coverkill" und "Wie heißt die Band", allesamt erfahrene Vollblutmusiker mit Studioerfahrung, komplettierten das Rockfestival.

Dank dieser gesunden Mischung und natürlich dem perfekten Wetter war es für die Rockfans ein gelungenes Festival – auch beim 11. Mal.