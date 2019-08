Uckermark zahlt Glasfaserkabel bis aufs Grundstück

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Uckermark rüstet auf: Rund 140 Millionen Euro fließen in den kommenden Jahren ins Hochgeschwindigkeitsinternet. Der vom Bund und vom Land geförderte Breitbandausbau soll die an vielen Stellen viel zu lahme Datenautobahn endlich auf Trab bringen. Jetzt ist der Kreis mit einer weiteren Überraschung an die Öffentlichkeit gegangen: Die Städte und Dörfer der Uckermark müssen zu dieser gigantischen Summe nichts dazuzahlen. Alle normalerweise üblichen Eigenanteile entfallen. Die Kosten von rund fünf Millionen Euro übernimmt die Kreiskasse. "Immer dort, wo Kommunen nicht so leistungsstark sind, ist auch der Ausbau am dringendsten", erklärt Landrätin Karina Dörk das unverhoffte Geschenk. 23 Orte hätten ein finanzielles Problem, die Eigenanteile aufzubringen. "Also nutzen wird nun das Solidarprinzip."

Im Kampf gegen die weißen Flecken – das sind alle unterversorgten Gebiete, in denen weniger als 30 Megabit pro Sekunde anliegen – sollten ursprünglich 40 Millionen Euro eingesetzt werden. Doch die Bundesziele eines Gigabit-Netzes bis zum Jahre 2025 wären damit nicht zu schaffen gewesen. Jetzt fließen 100 Millionen Euro mehr in eine wesentlich schnellere Technologie.

Die sind auch notwendig. Denn im laufenden Verfahren wurde plötzlich festgestellt, dass die Vorplanungen gar nicht alle weiße Flecken erfasst hatten. Eine interne Prüfung brachte die Schwachstellen nach Bürgerhinweisen und Unternehmerprotesten ans Licht. Adressen waren nicht vollständig, Zahlen stimmten nicht. Es lag veraltetes Kartenmaterial vor. Etliche Gebiete waren dadurch gar nicht berücksichtigt.

15 Meter bis aufs Grundstück

Das ist jetzt überarbeitet. Ziel ist ein Glasfaseranschluss für alle zu erschließenden Gebäude. Der kostenlose Hochgeschwindigkeitsanschluss soll bis 15 Meter aufs Grundstück gelegt werden. Die Eigentümer müssen natürlich vorher zustimmen. Davon ist jedoch aufgrund der Immobilienaufwertung auszugehen.

Die ersten Reaktionen aus den Städten und Gemeinden seien erwartungsgemäß sehr positiv ausgefallen, so Landrätin Karina Dörk bei der Debatte im Regionalentwicklungsausschuss des Kreistags.

Doch die Sache hat einen Haken: Es dauert noch eine gefühlte Ewigkeit. Der Zeitplan sieht aufgrund der kilometerlangen Kabelverlegungen und umfangreichen Bauarbeiten einen Fertigstellungstermin in vier Jahren vor. Im nächsten Kreisausschuss am 10. September soll zwar die Auftragsvergabe über die einzelnen Baulose erfolgen.

Man rechnet aber damit, dass die Förderbescheide erst im Frühjahr 2020 kommen. Erst danach beginnt das eigentliche Projekt. Doch die Bagger rollen frühestens Ende 2020 an.

Prioritätenliste für Wirtschaft

Das Murren darüber ist jetzt schon zu hören. Nach Ankündigung der Kreisverwaltung soll es deshalb eine Prioritätenliste mit Wirtschaftsstandorten geben, die vorgezogen werden. Sie können nicht noch länger vergeblich auf schnelle Datenverbindungen hoffen.

Deutschlandweit ist bereits eine weitere Ausbaustufe angekündigt: Das Folgeprojekt soll die sogenannten blauen Flecken beseitigen.

Der Beschluss zur Kostenübernahme der kommunalen Eigenanteile soll auf dem nächsten Kreistag gefasst werden.